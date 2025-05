'Queria ser visto como brasileiro': Gringo baiano expõe crise de identidade

Com pai londrino e mãe baiana, Joseph Wolchover, 23, cresceu falando inglês e português. Ele sempre percebeu que, especialmente no Brasil, seus sotaques chamavam atenção.

Em dezembro de 2023, decidiu gravar um vídeo no TikTok explicando sua dupla nacionalidade. Viralizou e virou "o gringo baiano" —hoje com 903 mil seguidores no Instagram e 497 mil no TikTok.

Os vídeos começaram a fazer ainda mais sucesso quando David Wolchover, 78, o pai de Joe, começou a aparecer. O advogado sempre surge nos vídeos com look formal e, muitas vezes, segurando uma xícara de chá. No meio do inglês extremamente britânico, solta frases como "lá ele, Joseph".

A história do gringo baiano

Joe nasceu em Londres e chegou a morar no Brasil dos 3 aos 5 anos, quando a mãe decidiu voltar para Londres. O primeiro idioma que aprendeu foi português. "Todo ano, ficava contando os dias para voltar para o Brasil nas férias", diz em entrevista a Splash.

Ele chegou a estudar no Brasil por dois anos durante a adolescência, mas foi quando namorou uma brasileira, em 2021, que pegou mesmo o sotaque baiano. "Nessa época, realmente, minha identidade solidificou muito como, brasileiro, baiano".

Por se identificar mais com o Brasil, a certa altura, começou a sentir que não pertencia a nenhum dos países. "Depois de um certo tempo, eu falava que era brasileiro para os meus amigos ingleses, e no Brasil eu também queria ser visto como brasileiro, só que o povo não me enxergava assim".

Hoje em dia, eu não tenho nem um amigo inglês, só falo inglês com meu pai. Estou muito brasileiro, eu acho.

Joe Wolchover, o gringo baiano

Father!

Quem vê o pai de Joe com cara de sério nem imagina que foi ele quem pediu para aparecer nos vídeos. "Com duas semanas eu já estava viralizado no Instagram e no TikTok, e meu pai ficava falando: 'deixa eu aparecer atrás com meu terno'. Fiz um vídeo introduzindo ele como meu pai, eu não esperava nada, mas, depois desse momento, dobrou tudo [as visualizações]".

David é advogado criminalista conhecido em Londres, e logo surgiu uma história de que ele era "mundialmente famoso". "Em um dos primeiros vídeos que fiz com ele, meu tio comentou que ele era um advogado renomado e aí o povo sozinho começou a falar que ele era mundialmente famoso. Agora todo mundo acha isso".

Não estou querendo tirar a fama do meu pai, não, mas ele é reconhecido na bolha dele de advogados, ele já publicou uns livros, então assim, ele é conhecido aqui em Londres, na Inglaterra.

Joe Wolchover

Joe acaba de concluir a formação em antropologia —o plano inicial era converter para direito—, mas agora ele pretende seguir no entretenimento como o "gringo baiano". Eu pretendo continuar nessa área de entretenimento. Acho Instagram e TikTok muito voláteis, então eu pretendo ficar mais forte em outras áreas, como YouTube ou fazendo live. Acho que assim vou ficar mais confortável a gravar os conteúdos que eu quero gravar, sem me sentir refém do algoritmo".

Garoto propaganda do Carnaval de Salvador

Joe curtiu o Carnaval da Bahia pela primeira vez este ano e fez até propaganda no Instagram da prefeitura da cidade. Ele diz que acha impossível ir para outra festa melhor. "É uma experiência muito difícil de explicar, mas é uma energia muito boa. Acho que vou ter que ir pro Carnaval todo ano, até hoje sinto saudades, estou na rua escutando meu pagodão no fone e com vontade de estar lá no Carnaval".