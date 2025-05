Giovanna Roque anuncia término com MC Ryan: 'Manipulador, tóxico'

Giovanna Roque, 25, anunciou o término do relacionamento com MC Ryan, 24.

O que aconteceu

A influenciadora anunciou que os dois não "tem absolutamente mais nada". "Não existe mudança pra lixo", escreveu nos Stories.

Giovanna acusou o funkeiro de ser "manipulador, narcisista e tóxico". "Eu estava completamente cega em acreditar que se poderia mudar alguém... Não se pode mudar quem não quer mudança".

Ela relata que Ryan terminou com ela na sexta-feira, mas hoje pediu para reatar. Giovanna ainda afirmou que a traição foi apenas para se relacionar com outras pessoas. "Mais uma vez me fazer de piada diante as vagabundas que ele se envolve".

Hoje coloco um ponto final de uma vez por todas e voltarei a me amar e me valorizar... Para então me reencontrar novamente comigo mesma... Porque, para ser real, eu nem sei mais quem eu realmente sou. Giovanna Roque

Story de Giovanna Roque Imagem: Reprodução/Instagram/@giroquue

Ryan se pronunciou negando qualquer traição. "Ia fazer uma semana que a gente tinha terminado. Ela foi viajar, eu vim pra casa da praia com meus amigos e ela chegou de surpresa e tinha umas meninas lá na casa de praia, mas eu não fiquei com ninguém, eu não traí a Giovanna", disse nos Stories do Instagram.

O funkeiro disse que estava tentando falar com a influenciadora. "Eu amo a Giovanna, independente de qualquer coisa. Ela é a mãe da minha filha. Tô tentando ligar para ela para conversar com ela".

Story de MC Ryan Imagem: Reprodução/Instagram/@imcryansp

Agressão

Em setembro, imagens de Ryan agredindo Giovanna foram divulgadas. Na época, ela afirmou que alguém invadiu as câmeras da casa para "prejudicá-los".

Nas imagens, Ryan parece chutar Giovanna e ameaçar jogar uma mala de viagem nela. As imagens foram divulgadas pelo Portal Leo Dias.

Ao portal, o funkeiro disse na época que sabia ter errado e que as imagens acabariam com sua carreira. Ryan e Giovanna têm uma filha, nascida em dezembro de 2023.

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -- a Central de Atendimento à Mulher, que funciona em todo o país e no exterior, 24 horas por dia. A ligação é gratuita. O serviço recebe denúncias, dá orientação de especialistas e faz encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. O contato também pode ser feito pelo WhatsApp no número (61) 99656-5008.



A denúncia também pode ser feita pelo Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e a página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.



Caso esteja se sentindo em risco, a vítima pode solicitar uma medida protetiva de urgência.