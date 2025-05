Famosos rebeldes mostram por que banheiro é o melhor do MET Gala

O banheiro se tornou o lugar favorito das celebridades para quebrar protocolos do Met Gala. Dentre as regras mais rígidas da noite babado nova-iorquina estão a proibição de comidas com salsinha, alho e cebola e o veto a celulares e cigarro.

A rebeldia, porém, não fica no segredo, porque os famosos fazem questão compartilhar nas redes sociais selfies fumando, conversando, trocando de looks... Fugindo das exigências de Anna Wintour, editora-chefe e organizadora do evento, os convidados vivem momentos descontraídos.

Veja as fotos mais icônicas do benheiro do MET Gala:

Kylie Jenner e outros famosos no Met Gala 2017 Imagem: Reprodução

Kylie Jenner alcançou mais de 3 milhões de curtidas ao postar uma foto em grupo com Kim Kardashian, Kendall Jenner, ASAP Rocky, Brie Larson e vários outros nomes de peso.

Bella Hadid fumando no banheiro do Met Imagem: Reprodução

No mesmo ano, a modelo Bella Hadid foi fotografada fumando ao lado das amigas Ruby Rose e Paris Jackson. Na época, o Departamento de Saúde de Nova York criticou essa atitude, já que a modelo e outros convidados violaram as leis antifumo da cidade.

Dakota Johnson fumando no Met Gala Imagem: Reprodução

Dakota Johnson, Stella McCartney, Rami Malek e Marc Jacobs são outros que também foram flagrados no "fumódromo" não oficial do museu.

Elle Fanning, Maya Hawke, Billie Eilish e Halle Bailey no Met Gala Imagem: Reprodução

As regras se tornaram mais rígidas, com placas nos banheiros alertando: "Proibido fumar cigarro e vape". Esse detalhe foi registrado por Billie Eilish no Met de 2023, em uma foto em que ela, Maya Hawke, Elle Fanning e Halle Bailey aparecem rindo da sinalização.

Troye Sivan usando mictório no Met Gala Imagem: Reprodução

Quando Rihanna pediu a Troye Sivan para tirar uma foto dele usando o mictório, ele simplesmente fez, sem questionar. Com vestido e salto alto, a foto foi capturada por Tom Daley.

Rihanna no Met Gala 2011 Imagem: Reprodução

Rihanna, aliás, acumula registros no banheiro mais badalado do mundo desde 2011 —e é frequentemente tietada por outros artistas no baile.

Katy Perry vestida de Hambúrguer Imagem: Reprodução

Vestida de alface, Katy Perry levou encarada de Jennifer Lopez. A popstar estava entrando em um hambúrguer que completava seu look.

Anitta e Saweetie no Met Gala 2021 Imagem: Reprodução

O Brasil também marca presença! Anitta protagonizou um desses momentos na sua estreia no evento, em 2021. Ao lado de Saweetie, com quem tem uma colaboração musical, fez uma pose no espelho.