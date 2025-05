Hora de dar tchau: Microsoft começa a desativar o Skype hoje 

O Skype começa a ser desligado hoje pela Microsoft.

O que aconteceu

Empresa anunciou no fim de fevereiro o desligamento do Skype. A plataforma de comunicação sai do ar após duas décadas de operações que redefiniram como as pessoas conversam pela internet.

Microsoft vai se dedicar ao Teams, simplificando suas ofertas de comunicação.

Skype foi fundado em 2023, com a proposta de oferecer chamadas de áudio e vídeo de baixo custo.

O serviço não conseguiu acompanhar plataformas rivais como Zoom e o Slack, que passaram a oferecer soluções mais sofisticadas de comunicação entre pessoas e empresas.

Durante a pandemia, a Microsoft integrou agressivamente o Teams ao pacote Office, deixando o Skype de lado e na expectativa de atrair usuários corporativos.

Microsoft diz que integração de usuários do Skype para o Teams ocorrerá gratuitamente, em qualquer dispositivo compatível. Para isso, bastar usar suas credenciais (login e senha) existentes, que os bate-papos e contatos serão migrados automaticamente.

O Skype foi adquirido pela Microsoft em 2011 por US$ 8,5 bilhões. Na época, o serviço tinha 150 milhões de usuários mensais ativos.

*Com informações da Reuters