Ex-'Malhação' se declara para namorado: 'Escolhi para dividir a vida'

Ex-"Malhação" Bruno Gadiol, 26, se declara para namorado nas redes sociais.

O que aconteceu

Ator fez uma dedicatória para o cirurgião plástico em seu Instagram neste domingo. "Hoje é dia do meu amor. A pessoa que escolhi para dividir a vida. Ele é doce, carinhoso, dedicado e um profissional incrível, que admiro profundamente", destacou na publicação.

Semifinalista da quinta temporada do The Voice Brasil disse que o amava. "Só posso desejar tudo de mais lindo para você: que seus dias sejam cheios de paz, amor, alegria, e que você viva a vida dos seus sonhos. Te amo muito, estarei sempre aqui, do seu lado. Feliz aniversário."