Lady Gaga não sabia sobre ameaça de bomba no show de Copacabana, diz equipe

Após a Polícia Civil do Rio de Janeiro impedir um suposto ataque com explosivos durante o show de Lady Gaga em Copacabana, a equipe da artista se pronunciou sobre o ocorrido durante o show no Brasil.

O que aconteceu

Equipe da cantora não tinha conhecimento sobre a ameaça. Representantes da artista afirmaram que só souberam do caso após a divulgação pela imprensa brasileira. "Soubemos dessa suposta ameaça por meio de reportagens na mídia esta manhã. Antes e durante o show, não havia nenhuma preocupação conhecida com a segurança, nem qualquer comunicação da polícia ou autoridades", diz o pronunciamento enviado ao The Hollywood Reporter.

Apesar da gravidade, a equipe da cantora ressaltou confiança nas ações de segurança. "Sua equipe trabalhou em estreita colaboração com as autoridades durante todo o planejamento e a execução do show, e todas as partes envolvidas estavam confiantes nas medidas de segurança implementadas", diz a nota.

Plano envolvia o uso de artefatos explosivos improvisados, como coquetéis molotov, com alvos previamente definidos. A Polícia Civil do Rio afirmou que crianças, adolescentes e integrantes da comunidade LGBTQIA+ eram os que estavam na mira dos criminosos. 2,1 milhões de pessoas acompanhavam o show, segundo a RioTur.