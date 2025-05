Enfim, aliadas: Odete Roitman e Maria de Fátima armam golpe em 'Vale Tudo'

Odete Roitman (Debora Bloch) traça um novo plano em "Vale Tudo" (Globo) e procura Maria de Fátima (Bella Campos) para fazer uma proposta.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Após encontro turbulento, Odete fica determinada a separar Afonso (Humberto Carrão) de Solange (Alice Wegmann). Além disso, a vilã quer abrir espaço para Heleninha (Paolla Oliveira) ficar com Ivan (Renato Góes). As informações foram divulgadas pelo jornal Extra.

Com esse plano em mente, Odete abordará Fátima no apartamento de Solange. Ela questiona a jovem sobre sua relação com a "namorada do Ivan Meireles", ou seja, Raquel Acioli (Taís Araújo).

Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Manoella Mello/Globo

Maria de Fátima tenta se esquivar, mas é surpreendida pela ricaça. Odete afirma que reconhece a ambição da influenciadora e que está disposta a firmar uma parceria com ela para ajudá-la a ter tudo o que deseja.

Encurralada, Fátima admite ser filha de Raquel. A partir daí, a matriarca da família Roitman propõe que a jovem ajude a separar a mãe de Ivan. Em troca, a vilã promete resolver a situação com Solange e colocar Fátima no caminho para se casar com Afonso.

A princípio, a modelo tenta manter a cautela, mas depois aceita o acordo. Satisfeita, a empresária arremata que a nova aliada conseguirá se casar com o Afonso e que as duas ainda serão grandes amigas".

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.