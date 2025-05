Com capa 'quilométrica', Diana Ross é amparada por 11 homens no Met Gala

Diana Ross, 81, apostou em um vestido exuberante com uma capa "quilométrica" no Met Gala 2025.

O que aconteceu

Cantora ousou com um vestido prateado e uma capa com plumas brancas. A capa era tão longa que a artista precisou ser amparada por 11 homens no tapete do evento, que acontece nesta segunda-feira (5).

Assim como Diana Ross, outras celebridades chamaram a atenção na cerimônia. Pharrell Williams apareceu com dentes de ouro e um blazer de pérolas na festa.

O Met Gala é um evento beneficente organizado pela editora-chefe da Vogue América, Anna Wintour. Seu objetivo é angariar fundos para o Instituto do Vestuário do Museu Metropolitano de Nova York.