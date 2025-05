De Demi Lovato a Donald Trump: os famosos banidos do Met Gala

Algumas celebridades foram banidas do Met Gala por seus comentários e posturas.

Demi Lovato, Donald Trump, Tina Fey e Tim Gunn são alguns dos famosos que não são bem-vindos no evento. A informação foi divulgada pelo Just Jared.

Cantora de "Heart Attack" declarou que teve uma "experiência terrível" na festa. "Uma celebridade foi uma verdadeira cadela e era horrível estar perto dela. Era muito grupinho. Lembro de ficar tão desconfortável que tive vontade de beber", disse em entrevista à Billboard.

Tim Gunn afirmou ter sido desconvidado do evento após falar mal de Anna Wintour. "Perguntaram-me qual foi a coisa mais inesquecível que já vi na moda e disse: 'Foi ver Anna Wintour sendo carregada por cinco lances de escada por dois guarda-costas — dois homens enormes — de um desfile de moda", indicou no Fashion Police, do E!.

Tina Fey reclamou publicamente da festa. "É tão inacreditável. Claramente, nunca mais voltarei. É um lugar lindo e todos babacas de todas as classes sociais estão lá usando alguma coisa idiota", enfatizou.

Donald Trump foi descartado da lista de convidados de Anna Wintour. Em entrevista a James Corden, a editora-chefe da Vogue América e responsável pelo evento revelou que não o convidaria.

Lili Reinhart criticou a dieta restritiva de Kim Kardashian para caber no vestido de Marilyn Monroe no Met Gala 2022. " A ignorância é de um asco sobrenatural. Acho que não serei convidada novamente. Disse algo específico sobre uma determinada pessoa com um determinado vestido", sugeriu a W Magazine.