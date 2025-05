'Fazemos shows tão grandiosos quanto Madonna e Gaga', diz Daniela Mercury

Daniela Mercury exaltou os shows de Madonna e Lady Gaga, mas ressaltou que artistas brasileiros fazem espetáculos igualmente grandiosos. A artista também abordou investimentos em turnês internacionais e aprovação de leis no Congresso para incentivar exportação da cultura brasileira.

O que aconteceu

Daniela Mercury fez publicação exaltando enriquecimento cultural e econômico de grandes eventos: "Assistir a shows grandiosos de artistas norte-americanos, como Madonna e Lady Gaga, no Brasil, é incrível — nos alegra e enriquece cultural e economicamente. Vejo esses eventos como exemplos para que a população e os políticos brasileiros compreendam a importância das artes na promoção da imagem das cidades, dos estados e do país".

A artista diz que eventos de grande porte como o "Todo Mundo no Rio" fortalece o turismo, gera empregos, impulsiona serviços e aumenta a arrecadação de impostos municipais e estaduais. Contudo, eles não precisariam ser feitos necessariamente com artistas internacionais: "Nós, artistas brasileiros, realizamos espetáculos tão grandiosos, quanto os de Madonna e Lady Gaga, com públicos tão grandiosos quanto os delas".

Para muitos estrangeiros, esses shows deles são considerados os maiores de suas carreiras. Por que, então, não há interesse em tornar o Brasil mais relevante e respeitado no mundo por meio de nossa cultura e arte? Daniela Mercury

Mercury diz que há anos investe por conta própria para ir ao exterior mostrar seu trabalho: "E se tivéssemos a oportunidade de realizar grandes shows de artistas brasileiros fora do Brasil? E se empresas brasileiras patrocinassem nossas turnês internacionais?".

Para isso, a cantora baiana diz que é fundamental que os parlamentares no Congresso Nacional no Brasil atuem: "[Eles podem fazer] leis para isentar a cultura brasileira de impostos na exportação de nossos espetáculos".

Ela ressalta o custo que é levar shows brasileiros para outros países: "Enquanto centenas de produtos brasileiros usufruem desses incentivos, a cultura não tem acesso a benefícios similares: pagamos altas taxas para exportar nossos shows, sem patrocínios, editais ou leis de incentivo que nos permitam promover a arte brasileira globalmente".

Em publicação separada, ela desejou boas-vindas para a americana: "Bem-vinda, Lady Gaga! Arrase!".