Com trombofilia, Maira Cardi fala sobre rotina na gravidez: 'Bem dolorida'

Maira Cardi, 41, fez um desabafo nas redes sociais ao relatar sua rotina por conta da trombofilia durante sua quarta gravidez.

O que aconteceu

Ao reunir diversas fotos do que viveu no último mês, a influenciadora desabafou sobre os desafios, se mostrando grata por sua vida. Recentemente, Maira revelou aos seguidores que foi diagnosticada com trombofilia.

Em uma publicação no Instagram, ela revela que todos os dias pela manhã toma uma injeção. "Tenho acordado todos os dias com uma picada bem dolorida… Este fim de semana, faríamos uma viagem que queríamos muito, mas infelizmente não foi possível. Em breve, vocês saberão o porquê…", começou escrevendo.

Maira Cardi ainda desabafou: "Nem todos os dias são fáceis, mas eu tento sempre focar nas coisas boas — e como acontecem coisas boas também!".

Em um mês no qual seu primogênito se casou, ela realizou o ultrassom de sua quarta filha, além de viver outros momentos ao lado da família, Maira refletiu: "Revendo o rolo da câmera deste mês, percebi que tiramos poucas fotos… E vivemos momentos tão lindos! As fotos teriam deixado essas memórias registradas para sempre".

Maira relembrou que no início de seu relacionamento com Thiago Nigro tinha o hábito de registrar tudo o que viviam. Conforme a vida vai acontecendo, ela vai nos engolindo… e a gente vai deixando de registrar os momentos felizes. No começo do nosso relacionamento, eu fotografava tudo! Hoje eu só vivo — o que é maravilhoso — mas me dei conta de que, um dia, posso acabar esquecendo… Por isso, deixo aqui algumas fotos do nosso mês. Para não me esquecer de que a vida merece ser contemplada!", finalizou.