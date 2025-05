Carolina Dieckmann surge com lábios inchados após voo: 'Reação alérgica'

Carolina Dieckmann chamou a atenção nas redes sociais ao revelar que sofre com uma reação alérgica sempre que viaja de avião.

O que aconteceu

A atriz contou que pouco tempo após a decolagem, seus lábios começam a inchar, ficar vermelhos e doloridos. "Minha boca não aguenta nem meia hora dentro do avião que já começa a dar show", disse ela, com bom humor. Segundo Carolina, os sintomas aparecem rapidamente e permanecem ao longo do dia.

Tentando amenizar o desconforto, Carolina Dieckmann recorreu a um batom emprestado pela amiga. A artista contou que enfrentou o restante da viagem tentando se hidratar. "No voo de volta, a situação piorou de vez. Minha boca triplicou de tamanho", revelou nas redes sociais.

Com bom humor, a atriz brincou sobre possíveis comentários. "Invejosos vão dizer que fiz preenchimento. Mas a verdade é que passei o dia no hospital com minha melhor amiga, não fazendo procedimento estético", contou. Carolina fez uma visita à Preta Gil no hospital onde a cantora está internada, em São Paulo.