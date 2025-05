BaianaSystem fecha Nômade com surpreendente estreia visual de novo disco

Até o começo da noite no último dia do Nômade Festival em São Paulo, parecia que o Parque Villa-Lobos não veria nada mais catártico do que o show de João Gomes e o romantismo dos sambas de Alcione. Mas o encerramento ficou por conta do BaianaSystem, que surpreendeu mais uma vez com um novo espetáculo, criado especialmente para apresentar o disco lançado em janeiro deste ano, "O Mundo Dá Voltas".

A banda foi a primeira a subverter a estrutura do palco principal, adotando uma configuração própria: alguns dos músicos se posicionaram atrás de grandes telas que exibiam imagens em movimento, criando uma espécie de composição cubista.

Russo Passapusso subiu ao palco acompanhado de seus já fiéis parceiros — Roberto Barreto, Seko, Junix, João Meirelles, Ícaro Sá e o maestro Ubiratan Marques — além de mais uma guitarra baiana, da cantora "brachilena" Claudia Manzo, e de um poderoso naipe de metais.

BaianaSystem encerrou a edição 2025 do Nômade Festival Imagem: Van Campos/AgNews

A banda é conhecida pelos shows enérgicos, em que a plateia não apenas canta e dança, mas também forma enormes rodas no meio do público. Hoje não foi diferente, claro, mas teve um gostinho especial ver um espetáculo inédito, que chega depois de mais um Carnaval gigante que a banda entregou.

Resgatando raízes por vezes esquecidas, Russo fez questão de lembrar a ancestralidade do seu som. "Abre a roda que aqui é samba duro", disse o vocalista, fazendo referência a um estilo muito conhecido na capital soteropolitana.

A banda também não se furta de destacar as conexões da sua música com a nossos vizinhos, se reconhecendo como "Sulamericano", como canta no álbum "O Futuro Não Demora", de 2019. Nesse espírito, Claudia Manzo entoou uma introdução ao clássico refrão cubano de "Quizás, quizás, quizás".

O momento em que o líder da banda canta os versos que repetem o título do famoso livro de Eduardo Galeano — "pelas veias abertas da América Latina" —, claro, serviu como deixa para o público puxar o coro de "sem anistia", em referência ao atual contexto político do país.

Não havia escolha melhor para encerrar o festival. O BaianaSystem entrega tudo: pela energia que arranca da plateia, pela força visual de suas performances e pela capacidade de criar experiências sensoriais completas. Ao unir corpo, som e imagem, sua mistura musical vai muito além das referências afro-baianas que os consolidaram.