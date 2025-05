Bad Bunny pisa no Met Gala e web dispara: 'Chico Bento Hipster'

Ida do porto-riquenho Bad Bunny ao Met Gala virou memes nas redes sociais.

O que aconteceu

Cantor usou um look Prada com um chapéu tradicional de seu país. "Meu amigo Anthony, com a equipe da Prada, mixou elementos da marca com o chapéu sombrero de Porto Rico. Eu acho que estou bonito", contou durante a live da Vogue.

Fãs brasileiros, no entanto, compararam o look ao do personagem Chico Bento, membro da Turma da Mônica. "Bad Bunny servindo o look Chico Bento Hipster no Met Gala", escreveu uma pessoa no X. "Ele indo com o chapéu do Chico Bento pro Met para ver se conquista fãs aqui", publicou outro. "Passando mal com o povo chamando o Bad Bunny de Chico Bento", disparou um terceiro.

Cantor, principal nome da música em espanhol atualmente, anunciou hoje seu primeiro show no Brasil. Ele se apresentará em São Paulo no dia 20 de fevereiro.