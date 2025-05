Bad Bunny confirma turnê e virá para o Brasil pela primeira vez no Allianz

Um dia após cadeiras de plástico aparecerem em frente ao Allianz Parque e em diversos estádios pelo mundo, Bad Bunny confirmou turnê mundial do álbum "Debí Tirar Más Fotos". Ele vem para o Brasil em fevereiro de 2026.

O que aconteceu

Cantor vai se apresentar em 20 de fevereiro, em São Paulo. Fontes já haviam confirmado ao TOCA que ele viria em 2026.

Além do Brasil, Bad Bunny passa pela República Dominicana, onde abre a turnê em 21 de novembro deste ano. Costa Rica e México fecham as apresentações anunciadas para 2025.

Em 2026, a turnê continua e passa pela Colômbia, Peru, Chile, Argentina e finalmente Brasil. Na sequência, ele vai para a Oceania na Austrália, Ásia no Japão e segue para a Europa.

Espanha, Portugal, Reino Unido e França estão na rota da turnê.

Os ingressos no Brasil serão vendidos pela Ticketmaster. A pré-venda pelo Santander no dia 7 de maio, de demais cartões no dia 8 e a venda geral no dia 9 de maio.

O valor mais baixo é a meia-entrada da cadeira superior por R$ 267,50. O mais caro é o PIT 1 e 2 por R$ 1.075,00 a inteira.