Apple corta taxa de apps externos, e Spotify já fala em baixar preço

Apple vai permitir que desenvolvedores de aplicativos nos EUA usem uma plataforma de pagamentos diferente da App Store.

O que aconteceu

Decisão judicial permite que desenvolvedores direcionem usuários para fora da loja de aplicativos da Apple. Com isso, não haverá cobrança de taxas ou encargos nos Estados Unidos.

Atualmente, em toda operação feita dentro da App Store, a Apple fica com uma porcentagem, que varia entre 15% e 30%. Determinação sobre abrir vendas fora do app foi oficializada na última quarta-feira pela juíza federal Yvonne Rogers. Ela acusou a Apple de descumprir uma sentença anunciada há mais de três anos, que exige que a companhia abra o iPhone a outras lojas de aplicativos.

Com o anúncio, o Spotify diz que poderá oferecer planos mais baratos para quem assinar fora da App Store. Uma atualização liberada na última sexta-feira do app nos EUA já direciona usuários para assinar o serviço de streaming fora da App Store.

Depois de quase uma década, isso [liberação de compra fora da loja[ finalmente nos permitirá mostrar informações claras sobre preços e links para compras livremente, promovendo transparência e escolha para os consumidores nos EUA. Agora podemos oferecer aos consumidores preços mais baixos, mais controle e acesso mais fácil à experiência do Spotify

Comunicado do Spotify

Exclusividade de compras por meios da Apple é uma receita importante para a Apple. O negócio de serviços, que inclui as plataformas de streaming de música (Apple Music), vídeo (Apple TV),e o armazenamento de dados (iCloud), representa 28% da receita da empresa.

Mudança anunciada só se aplica aos Estados Unidos, mesmo assim a empresa enfrenta pressões em vários mercados.

Na Europa, a Lei de Mercados Digitais exige que Apple e outras plataformas abram suas plataformas para a concorrência. Recentemente, a companhia foi multada em 500 milhões de euros (cerca de R$ 3,2 bilhões) pela Comissão Europeia por práticas anticompetitivas relacionadas à App Store, justamente por dificultar ou cobrar compras feitas fora do ecossistema Apple.

No Brasil, Apple é alvo do Cade (Conselho Administrativo de Atividade Econômica) numa ação movida pelo Mercado Livre. A reclamação também tem relação com a App Store, e a dificuldade de se fazer operações fora do ambiente da Apple.

*Com informações da AFP e do The Verge