Quem é Anna Wintour? Toda-poderosa do MET Gala 'inspirou' filme de sucesso

O MET Gala, evento beneficente que arrecada fundos para o Instituto do Vestuário do Museu Metropolitano de Nova York, acontece hoje nos Estados Unidos. A lista de convidados é cobiçadíssima e organizada por Anna Wintour, 75, editora-chefe da Vogue América.

Quem é Anna Wintour

Nascida em Londres e radicada nos Estados Unidos, Anna é editora-chefe da Vogue América e diretora artística da Condé Nast. Desde os anos 1980, comanda os rumos da principal revista de moda e, consequentemente, o tom da indústria fashion global.

Filha de Charles Wintour, ex-editor do jornal The Evening Standard, Anna começou no jornalismo aos 15 anos, com um emprego arranjado pelo pai. Passou pela revista Harper's & Queen como editora-assistente e, ao se mudar para Nova York, foi demitida da Harper's Bazaar por ser considerada "ousada demais".

Anna Wintour na primeira fila de desfile no Ministério das Relações Exteriores, em Londres Imagem: Getty Images

Na Vogue americana, ela se tornou sinônimo de inovação. Misturou peças de alta-costura com roupas populares nos editoriais, apostou em novos talentos das passarelas, incentivou casas de moda a contratarem estilistas jovens —como John Galliano na Dior— e colocou celebridades nas capas da revista, algo que causou polêmica na época. Uma das capas mais comentadas foi a de Kim Kardashian e Kanye West, que selou a influência de Wintour na cultura pop.

Anna foi casada com o pediatra e psiquiatra infantil David Shaffer, com quem teve dois filhos: o psiquiatra Charles, 40, e a produtora de televisão Bee, 37. Também é avó de três netos e mantém um relacionamento com o ator britânico Bill Nighy, 75.

"O Diabo Veste Prada"

O clássico "O Diabo Veste Prada" (2006) foi inspirado no livro de Lauren Weisberger, ex-assistente pessoal de Anna. Lauren nega que a personagem Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, seja uma cópia direta da editora, mas as semelhanças são notáveis: as duas são mães, figuras poderosas no mundo da moda e integram o conselho do Metropolitan Museum of Art. Wintour, inclusive, foi à pré-estreia do filme vestindo Prada.

Meryl Streep no filme 'O Diabo Veste Prada' (2006) Imagem: Divulgação

Seu corte de cabelo no estilo chanel alongado e os óculos escuros são marcas de Wintour e da personagem vivida por Meryl Streep. As duas raramente tiram os óculos escuros, inclusive em ambientes fechados.

Em entrevistas, já revelou que usa óculos como uma armadura por ajudar a esconder reações e pensamentos. Os óculos são de grau, e uma das lendas que circulam nos bastidores da moda é que ela teria demitido uma equipe inteira sem sequer tirá-los do rosto.

Conhecida por seu estilo inflexível, Anna evita usar calças compridas e roupas pretas. Há anos, adota o mesmo modelo de sandália criado por Manolo Blahnik, batizado de AW. É disciplinada: acorda antes das 6h, dorme antes das 23h, desliga o celular nas refeições e é apaixonada por tênis —ao ponto de ser amiga pessoal de Roger Federer.