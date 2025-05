'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 5/5 e 9/5

A novela "A Caverna Encantada", escrita por Íris Abravanel, vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, no SBT.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 5 de maio

Enquanto segue Gabriel, Pilar esbarra com o evangelista Deive Leonardo e pede um conselho amoroso. Ele recomenda resistência e resiliência, lembrando que tudo acontece na hora certa; Pilar aproveita e tira uma foto. Gabriel e Pilar realizam a caça ao tesouro com os alunos. Elisa enfrenta Norma e afirma que vai estudar e seguir seus sonhos. Thomas está preocupado com a possível falência da Lolipopus. Shirley mostra a Fafá um cartão-postal enviado da Suíça por Goma, explica que ele vai se casar. Shirley e Wanda dão uma aula sobre disciplina para Elisa. Gabriel sente saudade de Pilar e beija a ex-namorada.

Terça-feira, 6 de maio

Devido à transmissão da Copa Sul-Americana, o SBT não exibirá o capítulo de 'A Caverna Encantada' neste dia

Quarta-feira, 7 de maio

César começa a produzir um documentário sobre a crise na Lolipopus. Dalete e Elisa ajudam Thomas no laboratório a preparar novas balas. Norma fica desesperada com a falta de açúcar e ameaça Thomas, Dalete e Elisa. Na caça ao tesouro, Anna encontra uma caixa com uma bússola dentro e um bilhete que menciona que o tesouro foi enterrado em 1997, em uma brincadeira do avô com o pai dela, Paulo. Enquanto isso, Paulo continua perdido na caverna de Peruaçu, Minas Gerais.

Quinta-feira, 8 de maio

Em abstinência de açúcar, Norma desmaia. Lavínia redecora todo o esconderijo dos Luíses e diz que deseja se tornar líder do grupo. Dalete pergunta a Thomas por que a história de Moisés o afeta tanto; Thomas revela que foi abandonado pela mãe. Lavínia manipula os colegas para se tornar a nova diretora-chefe do jornal do colégio. Norma proíbe todos de saírem do colégio.

Sexta-feira, 9 de maio

Goma Behr retorna a Milagres. Lavínia prepara uma pauta sobre a vida dos colaboradores do colégio. Anna flagra Senor mexendo em suas coisas. Lavínia publica uma matéria com foto de César e Elisa, insinuando que os dois estão em um relacionamento. Goma quer retomar seu império na Lolipopus. Norma chama César para conversar e exige que o veterinário se afaste de Elisa. Anna e Moisés desconfiam que Senor seja filho de celebridades.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.