'Vale Tudo': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 5/5 a 10/5

Segunda-feira, 5 de maio

Raquel diz a Ivan que teme ser presa por conta do conteúdo da mala. Maria de Fátima aconselha Solange a convidar Odete para jantar em sua casa, como parte de um plano para separar a amiga de Afonso. Ivan e Raquel decidem guardar o que encontraram em um cofre de banco. Renato e Leila se encontram. Raquel mente para Maria de Fátima ao dizer que doou os pertences de Rubinho. Ivan desconfia de que o conteúdo da mala pertença a Renato. Maria de Fátima comenta com César que sentiu que Raquel e Ivan mentiram para ela. Odete chega à casa de Solange.

Terça-feira, 6 de maio

Odete registra o momento em que Maria de Fátima cumprimenta Afonso. Celina e Afonso percebem que Odete flerta com o garçom que foi contratado para o jantar na casa de Solange. Solange se sente insultada por Odete. Solange se surpreende com a reação de Afonso ao saber da tentativa de suborno de sua mãe. Maria de Fátima comemora com César a briga entre Solange e Odete. Heleninha revela a Ivan que voltou a pintar por causa da conversa que teve com ele. Bartolomeu avisa a Eunice que foi demitido. Fátima questiona Raquel quando a mãe lhe entrega um envelope de dinheiro dizendo que é pagamento do seguro de Rubinho.

Quarta-feira, 7 de maio

Maria de Fátima comenta com César sua suspeita de que Rubinho possa ter roubado dinheiro de Marco Aurélio. Fernanda aconselha a mãe a contar a Bartolomeu que será modelo de uma campanha. Raquel sente ciúmes da proximidade de Ivan com Heleninha. Poliana diz a Raquel que Maria de Fátima o procurou. Maria de Fátima provoca um acidente para sensibilizar Raquel. Luciano alerta Ivan sobre sua relação com Heleninha, insinuando que ela demonstra estar interessada no executivo. Celina diz a Odete que Heleninha não está nervosa com a exposição e sim com a expectativa do encontro com Ivan. Ivan decepciona Heleninha ao apresentar Raquel como sua mulher.

Quinta-feira, 8 de maio

Maria de Fátima finge passar mal ao ver Raquel na exposição de Heleninha, e Odete a observa. Raquel enfrenta Odete, e diz a Ivan que Heleninha teve uma crise de ciúmes quando a viu. Tiago fica preocupado com o sumiço da mãe. Heleninha chega em casa, acompanhada por policiais. Maria de Fátima propõe a Raquel que as duas aluguem um apartamento. Odete incentiva Heleninha a não desistir de Ivan. Fernanda aceita jantar na casa de André. Raquel aluga um apartamento no prédio de Ivan para morar com a filha. Odete procura Maria de Fátima para perguntar qual a relação dela com Raquel.

Sexta-feira, 9 de maio

Maria de Fátima revela a Odete que Raquel é sua mãe. Odete se alia a Maria de Fátima. Eunice conta a Bartolomeu sobre seu trabalho como modelo. Ivan estranha a mudança de Maria de Fátima em relação à mãe. Raquel conta a Ivan que conversou com Renato e que tem certeza de que a mala não é dele. Raquel expulsa César de seu restaurante, ao se deparar com ele no local perguntando sobre Fátima. Maria de Fátima escuta Raquel dizer a Ivan que entregará o conteúdo da mala a Marco Aurélio.

Sábado, 10 de maio

Raquel se nega a dar a chave do cofre para Ivan e pede um tempo para pensar. Fátima e César combinam como impedirão Raquel de entregar de ir até Marco Aurélio. Raquel vai ao banco com Gilda. Gilda é atropelada por Olavo, e Raquel se desespera. Olavo leva Raquel e Gilda para casa. Raquel esconde uma sacola em casa. Solange faz um teste de gravidez. Luciano nota a preocupação de Ivan. Fátima dopa Raquel e Gilda para tentar achar o que a mãe escondeu.

