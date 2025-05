SBT usa Troféu Imprensa para homenagear a Globo: 'História de todos nós'

De Splash, no Rio

Durante o Troféu Imprensa 2025, o SBT prestou homenagem à TV Globo pelos seus 60 anos.

O que aconteceu

Canal usou a premiação para homenagear a emissora concorrente. "Agora, a gente quer convidar todos vocês para um momento muito especial. São 60 anos de uma caminhada marcada pela dedicação diária a nossa arte, à TV brasileira. E o Troféu Imprensa faz uma homenagem para a Globo pelos seus 60 anos", anunciou Patrícia Abravanel.

Vídeo mostrou imagens de Silvio Santos, Chacrinha, Xuxa, Jô Soares, Gloria Maria, Faustão, BBB, Criança Esperança e novelas, incluindo o remake de "Vale Tudo". "Não é só a história da Globo que celebramos hoje, mas também a história de todos nós", diz trecho da narração.

Em dezembro, o Melhores do Ano homenageou Silvio Santos e o SBT com a presença da apresentadora Patrícia Abravanel e da diretora Daniela Beyruti, filhas do apresentador. Gesto foi lembrado por Patricia durante o Troféu Imprensa, citando Luciano Huck e a família Marinho, dona da Globo.