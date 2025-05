Rod Stewart teve mais público que Lady Gaga em Copacabana; veja lista

Lady Gaga levou 2,1 milhões de pessoas para a praia de Copacabana em seu show ontem, em estimativa feita pela RioTour. O público, embora supere o do show de Madonna em 2024, não é o maior que as areias da praia já viram. O recorde pertence a Rod Stewart, que levou 3,5 milhões de pessoas no Réveillon de 1994 para 1995.

Quem é Rod Stewart

Nascido em Londres, em 1945, Rod Stewart é um cantor britânico que vendeu mais de 120 milhões de discos em todo mundo. Os números o colocam como um dos maiores vendedores do mundo.

Stewart começou a carreira nas ruas, em 1962, tocando com uma harmônica. Ele passou por alguns grupos até iniciar sua carreira solo, em 1969.

O cantor é conhecido pelo seu ritmo que mistura ritmos como rock, folk, soul e R&B. Em 2008, foi classificado pela Billboard como o 17º artista mais bem-sucedido.

Rod Stewart venceu o Grammy em 2005 e foi indicado o total de 15 vezes. Ele também faz parte do Hall da Fama do Rock & Roll e da Calçada da Fama de Hollywood.

Show em Copacabana

Stewart se apresentou na praia de Copacabana na virada de 1994 para 1995 e, de acordo com o Guinnes, levou 3,5 milhões à praia. Ele cantou sucessos como "Maggie May" e "Baby Jane".

Em 2023, em entrevista ao Fantástico, ele lembrou o show e contou uma curiosidade: foi expulso do Copacabana Palace por jogar futebol dentro do quarto do hotel.

Maiores shows na praia

O show de Rod Stewart é considerado pelo Guinnes o maior público de todos os tempos. O cantor tem o recorde com 3,5 milhões de pessoas.

No ano anterior, em 1993, a festa da virada foi comandada por Jorge Ben Jor e Tim e Maia e também levou um grande público. A estimativa é de 3 milhões de pessoas.

Lady Gaga ocupa agora a terceira posição da lista. A artista pop colocou 2,1 milhões de pessoas nas areias de Copacabana.

Madonna, no ano passado, vem na quarta posição. A cantora marcou em um show com público estimado de 1,6 milhão de pessoas.

Os Rolling Stones, em 2006, também lotaram as areias da praia. A estimativa é que o show de Mick Jagger tenha colocado 1,5 milhão de pessoas no local.

Em 2025, Lenny Kravitz se apresentou na cidade como parte da comemoração dos 400 anos do Rio. O público estimado foi de 300 a 600 mil pessoas.