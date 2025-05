'Réveillon' de Lady Gaga reúne 2,1 milhões em Copacabana e supera Madonna

Show histórico de Lady Gaga conseguiu o feito de superar o megashow de Madonna, realizado um ano antes, na mesma praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Desta vez, a sofisticada apresentação reuniu 2,1 milhões de fãs, segundo estimativa da Riotur, empresa de turismo municipal.

O que aconteceu

Número supera em 500 mil a estimativa do show de Madonna, realizado em 4 de maio de 2024, quando 1,6 milhão estavam nas areias de Copacabana.

Lady Gaga quase superou o público que esteve no Réveillon 2025: 2,6 milhões, de acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro, na ocasião.