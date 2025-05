Quem é quem em 'A Viagem', novela que será reprisada na Globo?

"A Viagem" (Globo), escrita por Ivani Ribeiro e exibida originalmente em 1994, será reprisada a partir de 12 de maio no Vale a Pena Ver de Novo. Splash reuniu os principais personagens para relembrar a trama.

Família de Diná

Diná (Christiane Torloni)

Filha de dona Maroca (Yara Cortes), irmã de Raul (Miguel Falabella), Estela (Lucinha Lins) e Alexandre (Guilherme Fontes). É dona de uma locadora de vídeo. Vive uma relação conturbada com o marido, Téo (Maurício Mattar), com quem tem uma filha, Patty (Viviane Ribeiro).

É extremamente ciumenta. Após se separar, ela se envolve com o advogado Otávio Jordão (Antonio Fagundes), com quem forma o casal protagonista da novela.

Diná (Christiane Torloni) em 'A Viagem' Imagem: Reprodução/Globo

Alexandre (Guilherme Fontes)

Rapaz sem caráter, é o filho caçula de dona Maroca, e irmão de Diná, Raul e Estela. Morre no início da trama e passa a atormentar os que julga responsáveis por seu trágico destino.

Alexandre (Guilherme Fontes) em 'A Viagem' Imagem: Divulgação/Globo

Estela (Lucinha Lins)

Filha de dona Maroca, cria sozinha a filha adolescente, Bia (Fernanda Rodrigues), porque o marido, Ismael (Jonas Bloch), a abandonou há muitos anos.

É mais fechada e contida do que a irmã Diná, com quem tem uma forte ligação. No decorrer da trama, envolve-se com Alberto (Cláudio Cavalcanti).

Estela (Lucinha Lins) em 'A Viagem' Imagem: Bazilio Calazans//Globo

Raul (Miguel Falabella)

Filho mais velho de dona Maroca, é casado com Andrezza (Thaís de Campos). No início da trama é muito querido pela sogra, Guiomar (Laura Cardoso), e não entende quando ela passa a odiá-lo.

Raul (Miguel Falabella) em 'A Viagem' Imagem: Divulgação/Globo

Dona Maroca (Yara Cortes)

Mãe de Raul, Diná, Estela e Alexandre. Mora com Diná. Mulher bondosa e meiga, que adora a neta Patty.

Maroca (Yara Cortes) em 'A Viagem' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Téo (Maurício Mattar)

Marido de Diná, pai de Patty, 12 anos mais jovem que a esposa. Sofre com os ciúmes exagerados da mulher. No decorrer da trama, separa-se de Diná e envolve-se com Lisa (Andréa Beltrão).

Téo (Maurício Mattar) em 'A Viagem' Imagem: Divulgação/Globo

Patty (Viviane Ribeiro)

Filha de Téo e Diná. Muito amada pela avó Maroca.

Andrezza (Thaís de Campos)

Filha de Guiomar, mulher de Raul (Miguel Falabella). Vive muito bem com o marido e não entende como a sua vida muda de uma hora para a outra.

Andrezza (Thaís de Campos) em 'A Viagem' Imagem: Divulgação/Globo

Guiomar (Laura Cardoso)

Mãe de Andrezza, sogra de Raul, de quem gosta como se fosse um filho. Em determinado momento, sob a influência do espírito de Alexandre, ela passa a detestar o genro, sem que ninguém entenda a razão.

Guiomar (Laura Cardoso) em 'A Viagem' Imagem: Divulgação/Globo

Bia (Fernanda Rodrigues)

Filha de Estela e Ismael, sonha com a volta do pai, idealizando a figura paterna e se rebelando contra a mãe.

Ismael (Jonas Bloch)

Pai de Bia, ex-marido de Estela, mau-caráter que abandonou mulher e filha e retorna disposto a conquistar a confiança da jovem, embora não tenha apego por ela.

Ismael (Jonas Bloch) e Bia (Fernanda Rodrigues) em 'A Viagem' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Família de Otávio

Otávio Jordão (Antonio Fagundes)

Advogado criminalista, viúvo, pai de Dudu (Daniel Ávila) e Júnior (Felipe Martins). Homem justo, empenha-se em colocar Alexandre na cadeia. Apaixona-se por Diná (Christiane Torloni).

Otávio (Antonio Fagundes) em 'A Viagem' Imagem: Reprodução/Globo

Alberto (Cláudio Cavalcanti)

Amigo de Otávio e médico da família. É um dos maiores espiritualistas da trama. Envolve-se com Estela.

Alberto (Cláudio Cavalcanti) em 'A Viagem' Imagem: Reprodução

Júnior (Felipe Martins)

Filho mais velho de Otávio Jordão, irmão de Dudu (Daniel Ávila). Adora o pai, que considera seu amigo e ídolo. No começo da trama é um rapaz bonzinho. Depois, torna-se um rebelde com a influência do espírito de Alexandre.

Dudu (Daniel Ávila)

Filho mais jovem de Otávio Jordão. Tem 12 anos, e está na fase de colecionar tudo o que gosta.

Dudu (Daniel Ávila) em 'A Viagem' Imagem: Divulgação/Globo

Queiroz (Ricardo Petraglia)

Secretário de Otávio, a quem admira muito. É simplório e gosta das coisas muito certinhas.

Glória (Denise Del Vecchio)

Governanta da casa de Otávio, cuida dos filhos dele como se fossem sua família.

Família de Lisa

Lisa (Andréa Beltrão)

Namorada de Alexandre. Sustenta a casa, já que o pai, Agenor (John Herbert), vive desempregado, e o irmão, Zeca (Irving São Paulo), é um músico sonhador e sem dinheiro. Ao longo da trama, envolve-se com Téo.

Lisa (Andrea Beltrão) em 'A Viagem' Imagem: Reprodução/Globo

Agenor (John Herbert)

Pai de Lisa e Zeca. Está sempre procurando emprego, mas não aceita nenhum porque acha todos aquém da sua capacidade.

Zeca (Irving São Paulo)

Filho de Agenor e irmão de Lisa. Romântico, sonha tornar-se um músico famoso.

Carmem (Suzy Rêgo)

Melhor amiga de Lisa, é uma jovem e bonita, mas se enfeia para trabalhar na locadora de Diná porque conhece os ciúmes da patroa. Teve um amor misterioso no passado.

Carmem (Suzy Rêgo) em 'A Viagem' Imagem: Reprodução

Mauro (Eduardo Galvão)

Ex-namorado de Carmem, envolve-se com Lisa. É sócio de Téo no escritório de arquitetura, mas tem inveja do amigo porque os clientes o procuram mais, e também porque admira Diná.

Mauro (Eduardo Galvão) em 'A Viagem' Imagem: Reprodução

Fátima (Lolita Rodrigues)

Dona do salão de beleza onde Lisa trabalha. Se envolve com Agenor no decorrer da trama.

Núcleo da pensão

Cininha (Nair Bello)

Dona de uma pensão, aluga quartos. Alegre, divertida, está sempre de bem com a vida. É apaixonada por Tibério (Ary Fontoura).

Cininha (Nair Bello) em 'A Viagem' Imagem: Reprodução/Viva

Tibério (Ary Fontoura)

Mora na pensão de Cininha e trabalha no escritório com Estela, por quem nutre uma secreta paixão. Fala sozinho e escuta vozes.

Naná (Keila Bueno)

Pensionista de Cininha, veio do interior e adora música. É namorada de Zeca.

Geraldão (Cláudio Mamberti)

Homem alegre e curioso que mora na pensão de Cininha.

Padilha (Renato Rabello)

É o faz-tudo da pensão de Cidinha, um rapaz muito divertido.

Adonay (Breno Moroni)

Homem misterioso, que mora perto da pensão e está sempre fantasiado, escondendo o rosto. É chamado por todos de Mascarado.