Quem é Nicolas, brasileiro que leu a carta de Lady Gaga durante show

Lady Gaga leu uma carta para os fãs brasileiros durante o show em Copacabana. A mensagem foi traduzida simultaneamente por Nicolas Garcia, a quem a cantora chamou de amigo.

Quem é ele?

O nome dele é Nicolas Rafael Garcia. Formado em hotelaria pela UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro), ele trabalha no Copacabana Palace desde 2022.

No hotel, "cuida de hóspedes VIP e de alto nível". Segundo seu LinkedIn, ele foi promovido a um cargo sênior há dois dias.

Nicolas Garcia no Réveillon do Copacabana Palace Imagem: Reprodução/LinkedIn

Leia a íntegra da carta

É uma honra imensa estar aqui com vocês esta noite. Meu coração está transbordando. Me sinto extremamente sortuda, orgulhosa e profundamente grata.

Esta noite estamos fazendo história, mas ninguém faz história sozinha. Sem todos vocês, o povo incrível do Brasil, eu não teria esse momento. Obrigada por fazerem história comigo.

O povo do Brasil é a razão pela qual eu posso brilhar. Hoje, vocês estão vibrantes e lindos quanto o sol e a lua surgindo nos oceanos, bem aqui na praia de Copacabana.

De todas as coisas que eu poderia agradecer, a que mais me toca é essa: vocês esperaram por mim. Vocês me esperaram por mais de 10 anos. Talvez vocês estejam se perguntando por que demorei tanto para voltar. A verdade é que eu estava me curando, estava me fortalecendo, mas enquanto me curava, algo poderoso acontecia.

Vocês continuavam lá, continuavam torcendo por mim e pedindo para eu voltar quando estivesse pronta. Brasil, eu estou pronta.

Eu amo vocês, obrigada por esperarem, por me receberem de volta com tanta gentileza e de braços abertos. Esta noite quero ajudar vocês a brilharem junto comigo. Quero que o mundo veja o tamanho do coração de vocês e se inspire com seu espírito.

Hoje vou dar tudo de mim. Vamos fazer deste o maior show que já vivemos juntos. Vamos fazer com que cada segundo de espera tenha valido a pena. Eu amei vocês há 10 anos, e eu amo vocês esta noite. Obrigada, Brasil. Amo vocês para sempre.