Pabllo Vittar blindada, Sabrina acessível: o que rolou no VIP de Lady Gaga

Entre os 2,1 milhões de pessoas presentes no show de Lady Gaga em Copacabana, no Rio, famosos marcaram presença em área VIP disputada nas areias da praia.

O que aconteceu

Pabllo Vittar blindada: Drag queen foi vista por Splash andando pela área VIP cercada por seguranças. Ela foi uma das atrações da abertura da noite em palco montado para DJs. Em 2024, a artista performou no show de Madonna também em Copacabana.

Usar seguranças não foi exclusividade de Pabllo. MC Daniel foi visto acompanhado por seguranças na área VIP, que tinha capacidade para mais de 7.000 pessoas.

Sabrina Sato estava acessível e acompanhada por grande staff de uma marca patrocinadora. Ela distribuiu simpatia para imprensa e fãs que pediam fotos. Se declarou little monster em conversa com Splash.

Os looks não passaram despercebidos. Sabrina apostou em um visual todo vermelho, enquanto Majur chamou atenção com uma balaclava e Paolla Oliveira usou um vestido que simulava nudez.

Paolla Oliveira no show de Lady Gaga Imagem: Brazil News





No VIP, Nicole Bahls explicou por que deu o nome da cantora para uma de suas galinhas. "Eu fiquei observando, e ela [a galinha] tem um cabelinho que lembra muito a Lady Gaga no Oscar."

Nicole Bahls no show de Lady Gaga Imagem: Thiago Mattos/Brazil News

A influenciadora Fernanda Ganzarolli celebrou a nova fase na carreira. "Adoro esse caminho? A Lady Gaga é a diva das divas."

Entre os nomes que marcaram presença estavam Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, que chegaram juntas. Parte do elenco de "Vale Tudo" também passou por lá, com nomes como Alice Wegmann, Taís Araujo, Bella Campos e Humberto Carrão. Liniker estava no evento, mas optou por não falar com a imprensa.

Bella Campos, Taís Araújo e a filha Antonia no show de Lady Gaga Imagem: Brazil News

Humberto Carrão no show de Lady Gaga Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Em alguns pontos da área VIP, a cerveja chegou ao fim, causando revolta entre os fãs.

MariMoon foi barrada no lounge. Para Splash, ela contou que não conseguiu a pulseira necessária para acessar a área restrita dentro do setor VIP. "Que situação", brincou.

Rafa Vitti quase também foi barrado. Segundo a Veja, Tatá Werneck chegou na área VIP de uma marca sem o marido, porque ele não conseguiu baixar o convite com QR code no aplicativo. A situação foi resolvida após alguns minutos.