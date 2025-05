Leo Dias critica indicação de Joelma ao Troféu Imprensa e causa saia justa

Leo Dias criticou a indicação de Joelma à categoria Música do Ano no Troféu Imprensa, sem saber que a cantora entraria no palco logo depois.

O que aconteceu

Joelma foi indicada à categoria Música do Ano com o hit "Voando pro Pará", o que desagradou Leo Dias. "Para tudo. O fã clube da Joelma... Meu Deus, tô com medo. É o seguinte: 'Voando pro Pará' é uma música muito antiga, não é nova, ela voltou por causa de um rapper que gravou de uma maneira com humor, a voz dele fez com que a música voltasse às paradas. Foi esse o motivo, não foi o lançamento da Joelma".

Após Leo dizer que a música é antiga, Patricia Abravanel justificou que a música fez sucesso no ano passado. "Música forte em 2024", disse ela. "Por causa desse rapper", retrucou Leo Dias, antes de Celso Portiolli também defender Joelma: "E como a gravação é popular..."

Na sequência, outros jurados votaram e deram o prêmio para Gloria Groove, com "Nosso Primeiro Beijo". Leo Dias votou em Simone Mendes com "Dois Tristes".

Como manda o protocolo, Patricia e Portiolli anunciaram Joelma como a vencedora do Troféu Internet. O que Leo Dias não sabia era que a paraense entraria no palco para cantar e receber o prêmio.

Patrícia e Portiolli e elogiaram a performance. "Meu Deus, que mulher", disse a apresentadora, que ainda alfinetou o fofoqueiro: "Ela escutou tudo Leo Dias... Tudo o que voce falou".

Leo Dias teve de se explicar na sequência. "Joelma, você sabe que eu te amo, respeito demais a sua história, seu trabalho, seu legado, o movimento que você criou na música do Brasil, que é único, mas a música foi muito tempo atrás".

Morta! Léo Dias joga na cara de Joelma que o sucesso da música dela foi no passado.



"Mas que a música foi a muito tempo atrás"

"Sim.." #TroféuImprensa pic.twitter.com/QnRGxfCnaK -- Brenno (@brenno__moura) May 4, 2025

A saia justa virou assunto na internet.

o leo dias criticando a indicação da joelma e ela aparecendo logo em seguida no palco pra cantar pic.twitter.com/1xZQO0M1GS -- and (@izaowner) May 4, 2025

o leo dias quando a joelma apareceu:#TrofeuImprensa pic.twitter.com/qhemMQJV0p -- príncipe allen (@allendengoso) May 4, 2025