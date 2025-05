'Gaga drink': ex-Malhação Daniel Erthal vende bebidas em show da Lady Gaga

Daniel Erthal, 43, que já atuou na novela "Malhação" (Globo), foi um dos vários vendedores ambulantes que foram para os arredores da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, aproveitando o show da Lady Gaga, que acontece na noite de hoje.

O que aconteceu

Daniel Erthal postou em suas redes sociais vídeos em que aparece vendendo bebida nos arredores da apresentação. "Um Gaga drink?", oferece ele em um dos posts, antes de afirmar que foi barrado de se aproximar do local do show, "assim como todos os ambulantes", completa.

O galã viralizou em janeiro do ano passado ao vir a público sua nova empreitada vendendo cerveja com uma carrocinha pelas ruas do Rio. Ele começou com o empreendimento em dezembro de 2023. "É sobre empreender, botar a cara. Aqui não tem vítima, tem herói", afirmou ele na ocasião.

O ator disse, na época, ter sido afetado pela pandemia e que fez empreendimentos que deram errado. "Eu empreendi e fracassei várias vezes. Mas o fracasso antecede o sucesso. Graças a esse trabalho, consigo pagar a conta de luz e levar meu cachorro no veterinário", falou ao Domingo Espetacular (Record).

No último Carnaval, Erthal se revoltou ao ser proibido de vender bebidas no Bloco da Anitta, no Rio de Janeiro. "É impossível conseguir autorização para trabalhar na rua com a prefeitura. Por isso estou aqui na rua hoje, porque é Carnaval e eu preciso fazer dinheiro", disse, na época.