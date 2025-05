Filha de Seu Jorge, Flor estreia em festival e recusa fama de 'nepo baby'

Atração do segundo dia de Nômade Festival, em São Paulo, neste domingo (4), Flor, 22, é uma das vozes proeminentes da música brasileira — e global —, além de ser herdeira artística do pai Seu Jorge. Ela inaugura o palco Bosque nesta edição do evento no Parque Villa-Lobos.

Estreia no Nômade

Antes da estreia solo em um festival no Brasil, foi com o pai que ela pisou em um palco grande anteriormente: "Eu fiz uma participação especial com o meu pai no Rock the Mountain, em outros festivais também. Mas, tecnicamente, esse é o primeiro festival que eu faço, assim, eu [sozinha]. E em São Paulo também, eu estou super alegre e animada de ter mais esse passo na minha carreira. Cada passinho vale", reconhece.

Desde os 7 anos a jovem é compositora: "Eu chamava o meu pai para sentar, ficava ali em volta da roda de músicos. Era minha brincadeira, sempre foi. E aí, eu fui crescendo, escrevendo mais, comecei a pegar o piano, começar a compor no piano também, e fui escrevendo até que eu falei, que 'bom, acho que agora dá para lançar isso aqui'".

O talento era realmente desde a infância. Como evidenciou a mãe, Mariana, em post sobre quando Flor atingiu a maioridade estadunidense aos 21 anos: "O dia mais feliz da minha vida! Desde de o primeiro minuto ela canta, ela cantarolava canções de ninar ainda bebê no berço pra se fazer adormecer".

Uma das composições da pré-adolescência, entre os 11 e 12 anos, virou música com o pai e Marisa Monte, nove anos depois: "Foi uma escolha, uma ideia da Marisa [colocar no álbum dela 'Portas', de 2022]. Ela achou o meu telefone, meu número, não sei nem como. Me ligou pessoalmente, falou assim 'Flor, quero fazer'. Eu falei 'você quer fazer isso? Quando eu fiz com 11 anos?'. Então eu falei 'quem sou eu, entendeu? Tipo, vamos lá, bora'".

A faixa é a mais reproduzida no Spotify de Flor com 23 milhões de streams: "Recebo mensagens de pessoas, vídeo de crianças cantando, adultos, todo mundo. E recebo muito amor e carinho pra uma música que, assim, até hoje alimenta a criança dentro de mim. É incrível de ver mesmo".

Perguntada sobre como se sente sendo uma nepo baby — em breve resumo, filhos de artistas já conhecidos —, Flor não se incomoda: "As pessoas vão sempre fazer a conexão, que é uma conexão familiar, sabe? Eu saí do cara, entendeu? Tipo, não é uma coisa que eu muito escolhi. Mas é uma coisa que eu sim sou absurdamente grata a ter uma família tão musical, tão inspiradora".

O meu pai me apoia muito emocionalmente. Ele sempre tenta guiar e falar assim, 'ah, você deveria fazer isso aqui musicalmente'. Eu falo assim, 'não, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso aqui, entendeu?'. E a gente sempre tem essa liberdade de trocar ideias musicais e nem ele sabe os meus próximos lançamentos, o que eu tô aprontando. Então quando eu mostro pra ele é tipo quase ao mesmo tempo que todo mundo escuta. E é muito legal Flor ao falar do apoio do pai, Seu Jorge

Flor tem 350 mil ouvintes mensais só no Spotify Imagem: Divulgação

Aos 10 anos, ela foi morar com a família em Los Angeles, cidade que descreve com carinho e se sente em casa artisticamente falando: "É uma ilha artística, assim, musical, de arte plástica, de teatro, de filme. Lugar onde você vai encontrar, você pode tacar uma pedra e acertar um artista. Todo mundo ali faz, trabalha com música, arte, moda, tudo que você consegue imaginar. 4 de cada 5 pessoas que você pode conhecer faz alguma coisa artística".

Flor respondeu se a vida na Califórnia já fez ela ser vizinha da Lady Gaga, que está no Brasil neste fim de semana: "Não, nem um pouco. Lady Gaga, a gente nnem sabe [onde mora], não consegue [chegar], tem que passar por cinco portões assim, tipo, cheios de cachorros e guardas. Sim, existe encontros aleatórios de pessoas famosos, mas não é necessariamente o que qualquer pessoa pode imaginar".

Ela comenta como as relações são interconectadas em Los Angeles: "É tão aleatório que você pode esbarrar com alguém que vai te conectar com uma pessoa mega famosa (...) Todo mundo tem uma conexão, tenho amigas que estão agora mandando vídeo para a Doja Cat. É muito aleatório".

No Nômade Festival, ela vai apresentar pela primeira vez a faixa "Your Light", parceria com Ebony, atração de ontem no festival: "Vai ser daquele estilo Florzinha, um pouquinho inglês, um pouquinho português, mas eu acho que musicalmente vai ser um pouco de uma surpresa para mim como artista e também para a Ebony como artista."

A música ainda não tem data de lançamento, então quem estiver no festival vai ouvir pela primeira vez: "Quem ir pro show, me assistir, vai poder ver essa colaboração muito legal, muito radical, muito hardcore."

Os próximos planos pós-festival já estão traçados: Flor retorna para os EUA onde vai terminar o primeiro disco. Apesar do Spotify classificar "Prima" como álbum, ele é um EP de sete faixas: "Não vejo a hora de lançar esse [novo] trabalho logo, logo. Além disso, vai ter turnê na Europa", adianta.