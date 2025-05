Felipe Martins sobre desafios de viver Tato em 'A Viagem': 'Até tom da voz'

Com a reprise de "A Viagem" a partir de 12 de maio, Felipe Martins, 64, voltará à tela da TV Globo com o papel de Tato.

Personagem era muito mais jovem do que o ator. "Eu tinha 35 anos, e o personagem, entre 18 e 19. Tive que criar todo um comportamento que aparentasse menos idade, desde o olhar até a expressividade. Trabalhei até no tom da voz, deixando mais leve e inocente. Foi quase uma desconstrução da minha experiência de vida para parecer convincente naquela juventude", contou em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

Cena marcante em que moto pilota "sozinha". Tato compra a moto que era de Alexandre, personagem de Guilherme Fontes. "Aquilo foi tudo manual. Parecia trabalho de marionete, sabe? Nada de tecnologia, tudo feito com truques clássicos de coxia, usando sombra, luz e efeitos artesanais. Parecia um número de mágica, mas bem feito, dentro do possível da época. Foi um trabalho super criativo da equipe, como mágica de ilusionista".

Público atacava Felipe pelas maldades do personagem, que era influenciado pelo espírito de Alexandre. "Uma vez, fui comprar um biscoito no supermercado e uma senhora muito idosa, com uma bengala, simplesmente arrancou o pacote da minha mão. Ela me olhou furiosa e disse: 'Você é muito mal com seu irmão mais novo'. Eu não sabia se ria ou explicava. Falei: 'Mas senhora, isso é televisão, é novela.' E ela respondeu: 'Ah, mas mesmo assim, não precisava ser tão bem-feito'".

O ator está longe da TV há 11 anos e dá aulas de interpretação em Teresópolis (RJ), cidade em que mora. Ele tem planos de voltar à TV e trabalha em um novo projeto para o teatro, previsto para 2026.