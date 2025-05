'Mais do que grana': Felipe Andreoli deixou projeto para atuar com a esposa

Felipe Andreoli, 45, e Rafa Brites, 38, são as grandes novidades da Record no retorno do Power Couple. Era um desejo antigo da emissora ter um casal no comando do reality show, mas o nome dos apresentadores não estava na pauta da direção e o acerto aconteceu "por acaso".

Em reunião para discutir projetos no canal, Andreoli colocou ele e a esposa na lista de desejos da Record ao assumir ser fã do Power Couple. "A diretoria chamou a gente para conversar dos nossos outros programas e eu falei que adoro Power Couple. O papo foi super aberto e foi aí que começou o namoro", contou ele, em entrevista para Splash, na coletiva de lançamento do programa.

Andreoli destaca que a chance de trabalhar ao lado da esposa num programa o fez abrir mão de outro projeto. "Antes dessa história começar, eu já estava praticamente com outro destino. Eu ia trabalhar em outro lugar, já tinha praticamente tudo acertado. Aí, quando a oferta da Record veio para eu trabalhar com a Rafa, foi a coisa mais irresistível, mais do que grana, mais do que qualquer outra coisa".

Felipe Andreoli e Rafa Brites são os apresentadores do Power Couple Imagem: Antonio Chahestian/Record

Essa missão de trabalharmos juntos, era uma coisa que tínhamos internamente, talvez não tivéssemos verbalizado, mas tínhamos essa certeza de que nos daríamos bem no palco. Já tínhamos feito eventos juntos, coisas muito mais pontuais. Mas passamos pela Globo, e não tivemos essa oportunidade.

Rafa Brites afirma também que o momento de evolução e modernização da Record pesou positivamente para decidir voltar à TV. "É um momento muito bom. Vimos Record nesse crescimento, expansão, modernização. As pessoas com quem falamos nos deram muita alegria para abraçar esse projeto, e o resultado está aí com a audiência explodindo. Temos visto o Tom [Cavalcante, no Acerte ou Caia], aos domingos, e o futebol bombando".

Esse será nosso primeiro programa ao vivo como casal. Estou muito feliz trabalhando com um ídolo meu, sou a maior fã do Felipe, sempre fui. Não imagino ninguém melhor para estar do meu lado.

Durante conversa com a imprensa no lançamento do Power Couple, Fernando Viudez, diretor do programa, não escondeu a satisfação da Record em contar com o casal. "Mais do que apresentar, eles vão vivenciar o programa. São um casal de verdade, e vamos lidar com casais de verdade. Essa troca vai ser muito valiosa para quem estiver assistindo."

Como será o Power Couple 7?

O Power Couple está de volta à tela da Record após três anos de hiato. A sétima temporada do reality show conta com 14 casais confinados colocando em xeque a relação e encarando provas de tirar o fôlego.

Elenco do Power Couple 7: Ana Paula e Antony, Everton Neguinho e Emilyn Marçal, Silvia Catra e André Barcellos, Eike Duarte e Natália Vivacqua, Eros e Gi Prado, Dhomini e Adriana Leizer, Guilherme Seta e Beatriz Valente, Diego Superbi e Gi Menezes, Pessina e Talira, Francine Piaia e Júnior, Kadu Moliterno e Cris, Radamés e Carol Furlan, Victor Pecoraro e Rayanne Morais, Gretchen e Esdras de Souza.

Felipe Andreoli e Rafa Brites estreiam na Record como apresentadores do novo Power Couple. O casal ex-Globo era um desejo antigo do canal para combinar com a proposta de realities envolvendo companheiros.

Prêmio do Power Couple: a premiação final varia entre R$ 300 mil e R$ 1,5 milhão. O que define o valor são as apostas ganhas dos casais nas provas dos homens e mulheres semanalmente.

Como será o cronograma do Power Couple: