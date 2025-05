'Chupa, Madonna': o que disse o público ao final do show de Lady Gaga no RJ

Para ver Lady Gaga em Copacabana ontem, os Little Monsters — como são chamados os fãs mais fiéis da diva pop — enfrentaram filas caóticas, empurra-empurra e a frustração de ver "gente aleatória" em uma espaçosa área VIP com direito a comida e bebida. Mesmo assim, a maioria saiu do show encantada com a performance da cantora, que surpreendeu com produção impecável.

Perfeito demais

"Não tenho que reclamar. Foi perfeito demais", disse Taís Peri, motion designer de Santos, no litoral paulista, que tirou férias para acompanhar a turnê no Rio. Fã também de Madonna, que se apresentou no mesmo local há um ano, ela comparou os dois shows e deu a vitória a Gaga. "É de uma riqueza surreal. Dá para falar 'Chupa, Madonna!' O que ela entrega em direção artística, entrega também na música. Não sei se tem outro artista que faz isso hoje."

Lady Gaga se apresentou para mais de dois milhões de pessoas Imagem: Rafael Catarcione/Prefeitura RJ

"Estrutura meio zoada". Taís criticou os acessos ao show. Diz achar justo que seja gratuito, já que muita gente não poderia pagar por um ingresso, mas acaba "muita gente que não é fã indo pelo rolê e atrapalhando um pouco a experiência do fã". "Era muita galera aleatória e egoísta querendo passar na frente do outro."

Taís achou injusto ver pessoas sem conexão com a artista no espaço privilegiado. "Parecia que o cara foi comprar jornal, ganhou ingresso e aproveitou para ver a Gaga. Uma menina disse que entrou porque o pai é senador. Me senti humilhada depois de participar de promoções nas redes para tentar um ingresso. Que o próximo show seja de alguma banda flopada para dar uma amenizada."

Fãs de Lady Gaga emocionados em Copacabana Imagem: Zô Guimarães/UOL

Distância segura

Acompanhada da filha, Carolina, 12, a servidora pública Ângela Chada, 49, escolheu ficar distante do palco e assistir ao show atrás do último telão disponível no local para ter mais conforto e segurança. Gostou do que viu, mas sentiu falta de ouvir mais sucessos da artista. "Achei que Lady cantou músicas pouco conhecidas, tanto que as pessoas não acompanharam. Houve momentos entediantes. Esperávamos que explorassem os sucessos mais conhecidos."

Ângela Chada curtiu show com a filha, Carolina Imagem: Luiza Souto/UOL

Mas foi um show divertido, frisa Chada. "A gente se divertiu bastante com movimentos e sons de leques! Gaga tem uma linda voz e muito carisma, deu um show de alegria e vivacidade. E ainda nos conquistou com seu carinho por nosso país. Valeu muito a pena toda experiência neste show em Copacabana."

Público vai ao delírio com show de Lady Gaga em Copacabana Imagem: Zô Guimarães/UOL

Já o biomédico Matheus de Souza Natos, 27, saiu com a sensação de que a artista cantou todas as músicas que queria ouvir, como "Poker Face", "Abracadabra" e "Paparazzi".

"Eu não trocaria nada. Teve praticamente todas as músicas que eu queria, sem falar daquele final magnífico, de 'Bad Romance'."

Para Natos, o único ponto negativo foi a organização. Morador da Ilha do Governador, zona norte, relata que não viu sinalizações nas redondezas explicando exatamente onde tinha que seguir. "As pessoas iam descobrindo em qual fila entrar. E iam se batendo. Quase caí porque começou um empurra empurra na grade."

Melhor que em 2012

Raimundo Aquino com a prima Lucienne Cunha Imagem: Arquivo Pessoal

"Apesar dos problemas, até quem já tinha visto Gaga antes aprovou. É o caso do jornalista Raimundo Aquino, 40, que foi ao primeiro show que a artista fez no Brasil e achou o deste sábado bem melhor. "Desta vez ela surpreendeu muito como um todo. Produção impecável, megaperformance... e ela foi supercarismática. Deu para sentir a entrega dela total. Isso fez o show ser completo como um todo", contou. Mas também concorda que a organização precisa melhorar. "Passei muito perrengue com transporte", disse o morador da zona oeste.

A pedagoga Paloma Teles, 40, diz não ser fã de Lady Gaga, apenas conhecedora do trabalho dela, mas garante ter valido cada perrengue para estar no show. "Curti muito. Foi épico e histórico. Levantou a galera do início ao fim."