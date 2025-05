Ex-repórter da Record diz que jornalistas eram tiradas do ar ao engordar

Ex-repórter esportiva da Record, Janice de Castro, 44, revelou que suas colegas eram retiradas do ar caso engordassem.

O que aconteceu

Janice falou sobre a pressão estética sofrida por repórteres mulheres na TV brasileira. "Eu trabalhei numa emissora que tirava do vídeo a repórter que engordasse. É triste isso. Não é só a competência, mas tem que tomar cuidado com a questão da aparência também. Ainda bem que está mudando. Hoje, vemos apresentadoras mais fora do padrão, antes eram só modelos, praticamente", declarou durante participação no podcast Futeboteco.

Castro refletiu sobre etarismo e a dificuldade de profissionais mulheres acima dos 40 anos conseguirem espaço na televisão. "Se ligar um telejornal, você vai ver homens mais velhos, com cabelos brancos, mas não repórter mulher mais velha, principalmente se for esportiva. Existe um etarismo. Os homens seguem firmes e fortes. Não sei o que acontece, se as mulheres cansam ou se é falta de oportunidades. Eu tento não lidar com isso, tento aproveitar minha experiência. Tenho orgulho da minha experiência".

A jornalista também disse que deseja ser pioneira, apesar de dizerem que ela perderá espaço com a idade. "Já estou com minhas rugas, cabelos brancos, mas ainda não me incomoda. Falam que daqui a pouco não terei espaço, mas confio no meu potencial, e tomara que eu seja uma das pioneiras para mudar isso. É triste com a gente [que é mulher]. As apresentadoras vão envelhecendo e saem do vídeo. Ainda tenho tesão pelo que faço e tomara que não me aposentem logo".

Janice de Castro foi contratada da Record por 18 anos. Ela foi demitida da emissora em 2023 e, atualmente, trabalha no streaming Paramount+.