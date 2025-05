''Dominguinho' foi a realização de um sonho', diz João Gomes sobre álbum

Imagem: Edu Araújo/AgNews

Jota.pê, João Gomes e Mestrinho se uniram e lançaram 'Dominguinho', em abril. Gravado em Olinda, o projeto musical foi feito para ouvir com calma. É o registro de um encontro de amigos em um domingo.

No repertório, "Dominguinho" traz 12 faixas, entre elas o medley "Mete um Block Nele / Ela Tem" e uma releitura de "Pontes Indestrutíveis", do Charlie Brown Jr.

"A gente chegou lá, sem ensaiar, para tocar cinco músicas. E aí gravamos doze. Testamos músicas, refrão. A gente só sentou e fez o que a gente ama fazer. Foi a realização de um sonho", disse o músico sobre o processo de criação do álbum.

Antes de subir no palco do Nômade, neste domingo (4), João Gomes e Jota.pê bateram um papo com TOCA, falaram sobre o novo projeto e também sobre a importância da banda Charlie Brown Jr.

Charlie Brown traz essa mensagem positiva, né, velho? Embora não seja da minha geração, eu tô descobrindo as músicas. E gosto muito das mensagens fortes e libertadoras. João Gomes, em entrevista a TOCA, no Festival Nômade

"Charlie Brown é uma grande referência para mim. Eu me lembro do quanto foi incrível descobrir aquele acústico da MTV", disse Jota.pê.

Sobre "Pontes Indestrutíveis", a resposta dos músicos foi unânime: não teria encerramento melhor.

A chuva no fim da gravação, acho que foi perfeito não tinha como terminar melhor, foi lindo e muito especial. Jota.pê

O novo álbum já soma mais de 1 milhão de plays no Spotify.