Disputa de famosos: quem pegou buquê de Isis Valverde e quem ficou no quase

Como já era de se esperar, o casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz teve uma pequena disputa de famosos pelo buquê da atriz, e o felizardo foi o ator e produtor Léo Fuchs.

O que aconteceu

Isis Valverde se casou com o empresário Marcus Buaiz no último sábado, reunindo vários famosos na cerimônia que aconteceu em Jarinu, no interior paulista. Entre os convidados estavam nomes como Sophie Charlotte, Márcio Garcia e Aécio Neves.

Um vídeo publicado por Léo Fuchs mostrou o esperado momento em que a noiva joga seu buquê. Além do ator e produtor, a atriz Sophie Charlotte também aparece em destaque no meio da confusão pelo arranjo de flores.

Isis Valverde e Marcus Buaiz se casam no interior de SP Imagem: Pedro Fonseca/Divulgação

Peguei o buquê! E agora, Gustavo?, brincou Léo Fuchs ao posar com o buquê e o namorado em suas redes sociais. Ele também posou com Sophie Charlotte e disparou: "Foi por pouco, hein?!".

A lista de convidados teve entre 150 e 200 pessoas, e o casal pediu que eles não usassem seus celulares durante a cerimônia. A ideia era "garantir a privacidade de todos". Os noivos também instalaram uma torre que bloqueia o sinal do celular na área em que o casamento será celebrado.

Entre vários famosos, os atores Thaila Ayala e Renato Goes foram padrinhos do casal, e o cantor Silva fez um show especial com música dedicada aos noivos. Na pista, a animação ficou por conta do amigo e DJ, Felipe Mar.