Diogo Vilela revela 'geladeira' após recusar Tonho da Lua: 'Foi sério'

Diogo Vilela, 67, revelou que viveu uma "geladeira" na Globo pouco após recusar viver o papel de Tonho da Lua no remake de "Mulheres de Areia", que foi ao ar em 1993.

O que aconteceu

O ator contou que não fazia tantas novelas devido ao trabalho no teatro. "Eu fazia sempre teatro, então a Globo me escalava pouco para novelas. Eu não pedia, porque sou retraído. Não falava que estava disponível. Hoje, acho uma pena ter sido assim, mas era meu temperamento. Eu saía correndo, achava que não era para mim. Agora vejo que isso é uma característica nossa. Poderia ter sido mais articulado", disse Vilela ao podcast Novelão, com Anna Luiza Santiago.

Ele narrou como surgiu o convite para a novela de Ivani Ribeiro. "Meu sonho era ser produtor de teatro. Comecei minha primeira produção? Paulo Ubiratan me chamou na Globo e disse: "Quero que você faça um papel que vai eternizar você no país. Estou te dando um presente". Eu ia estrear 15 dias depois e tinha investido todo meu dinheiro, contratos estavam fechados, o teatro alugado, minha primeira peça? Eu disse: "Paulo, não posso fazer essa novela". Era o Tonho da Lua."

Ele insistiu: "Você tem que fazer essa novela, senão eu não vou olhar na tua cara, eu não me conformo". Poderia fazer, mas fiquei pensando? Eu disse: "Vou ver o que posso fazer". Ficou aquele problema.

Diogo disse acreditar que a recusa foi vista de forma pessoal e afetou sua relação com a emissora. "Pareceu uma recusa pessoal. Não foi. Isso foi sério, porque determinou muitos aspectos do meu futuro. Eu queria muito fazer novela, acho interessante. Me chamaram para ser protagonista. Falei: "Não acredito. Tem certeza? É verdade?" Eu aceitei. Amava o personagem. Era "Quatro por Quatro""

O trabalho em "Quatro por Quatro", porém, também não deu certo. "Amava aquele azarão. Era muito popular. O personagem tinha empatia. Me tiraram. Por causa disso. No meio da novela? Imagina no auge, e começa a diminuir. Estranho. Mas eu não sou de ligar. Fiquei guardando. Um dia meu pai me ligou. Ele disse: "Saia dessa novela. O que aconteceu?". Saiu na imprensa que eu estava sendo mal aproveitado."