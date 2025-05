'BaianaSystem veio pra ficar', celebra fã sobre headliner do Nômade

Em constante movimento, ao longo de 16 anos, o BaianaSystem vive como o "Navio Pirata", conquistando mares de gente por onde passa. A banda se vale de uma artilharia pesada: um repertório musical que chama a atenção para questões sociais importantes e celebra a rica cultura soteropolitana.

Victor Setti: Baiana veio para ficar Imagem: Bruna Gavioli/UOL

Neste domingo, o BaianaSystem navega pelo Parque Villa-Lobos com o novo show, "Nossa cultura em primeiro lugar", na sexta edição do Festival Nômade.

TOCA conversou com fãs presentes no evento e constatou que os headliners são os mais aguardados neste domingo.

Victor Setti, 30, disse que o BaianaSystem é um grupo que celebra a diversidade cultural.

O BaianaSystem veio para ficar. É um movimento que surgiu nos últimos anos e é até difícil de colocar numa caixinha de gênero. Eles trazem um ar novo para a música brasileira. É fantástico. Victor Setti, fã do grupo, no Festival Nômade

Henrique Pascon: brinco temático Imagem: Bruna Gavioli/UOL

E teve quem manifestou o amor pela banda, que traz a brasilidade em várias formas, até nos acessórios, como é o caso do Henrique Pascon, 28. "Seis anos que eu conheci o BaianaSystem e eles se tornaram o meu grupo favorito. Eles unem as pessoas por onde passam através da cultura baiana e da música brasileira."

Para John Brenner, 28, o show do grupo tem como objetivo deixar todo mundo na "mesma vibe". "Eu curto demais o BaianaSystem. Vim aqui para aproveitar e sentir, porque é isso que eles fazem com a gente. Faz com que você sinta."

John Brenner no Festival Nômade Imagem: Bruna Gavioli/UOL

A banda ganhou o Grammy Latino em 2019, na categoria de Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa, com "O Futuro Não Demora".

Neste domingo, os baianos encerram a 6ª edição do Nômade com show previsto para às 20h40.