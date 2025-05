Bad Bunny no Brasil? Cadeiras aparecem no Allianz; show será em 2026

Após cadeiras da capa do álbum "Debí Tirar Más Fotos" de Bad Bunny surgirem na frente do Allianz Parque, em São Paulo, as expectativas para uma turnê do porto-riquenho passar no Brasil aumentaram.

O próprio perfil do estádio publicou uma foto citando o artista. Fontes ouvidas por TOCA dizem que o show será em 2026, ainda sem data definida.

"Também recebemos essas cadeiras. Será que o Bad Bunny está tentando nos dizer algo?", escreveu a conta do Allianz Parque no Instagram.

Bad Bunny lançou "Debí Tirar Más Fotos" em 5 de janeiro deste ano. Show no Brasil será o primeiro na carreira do artista já foi o mais ouvido do Spotify de 2020 a 2022.