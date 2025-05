Vai ter beijão! Após empurrãozinho, Olímpia 'desencalha' em Encantado's

Na terça-feira (6), Olímpia (Vilma Melo) vai se render ao flerte de Walter (Paulo Lessa) em "Encantado's". Com o apoio de Crystal (Ludmillah Anjos) e Celso (João Côrtes), vai marcar um date com o contador e vai topar que a dupla a oriente em como se comportar no encontro.

Como vai ser

A relação vai mostrar outro lado de Olímpia ao público, com a irmã de Eraldo (Luis Miranda) se abrindo ao amor e tendo menos controle do empreendimento da família. "É uma honra defender uma mulher firme, trabalhadora, para mim ela é o suprassumo da representatividade da mulher negra carioca. Ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. Está sempre segurando a onda, resolvendo B.O. de todo mundo, deixa a vida dela às vezes em segundo plano", pensa Vilma Melo.

Vamos ter algumas surpresas, porque ela resolve se cuidar um pouquinho mais e se sente culpada por conta disso, achando que está deixando alguma coisa porque tem o trabalho como prioridade. Poder defender a Olímpia pela terceira vez, e agora observando-a por outra vertente, é sem dúvida uma grande honra pelo que representa essa figura na TV aberta, na TV brasileira, na maior emissora do país. Vilma Melo

Paulo Lessa entra no elenco da terceira temporada da série e reflete sobre a importância do personagem em sua carreira. "Está sendo maravilhoso fazer Walter. Quando eles me falaram, eu já queria fazer porque o personagem é completamente diferente de tudo o que eu já fiz. Essa quebra do estereótipo dos galãs da novela. Não tenho problema nenhum com isso, mas quando a gente é desafiado tem algo que nos instiga."

Me chamaram para fazer um nerd em um produto que tem muita gente legal, atores que eu admiro. Espero que a galera goste ainda mais porque já é uma série que pegou e já está no gosto do povo. Para mim está sendo incrível, é um aprendizado fazer comédia. Eu me divirto demais e aprendo muito com eles. Paulo Lessa

Paulo Lessa interpreta Walter em Encantado's Imagem: Estevam Avellar/Globo Paulo Lessa interpreta Walter em Encantado's - Estevam Avellar/Globo ()

E mais

Tia Ambrosia (Neusa Borges) quase acaba com a paz do bairro ao fazer greve de fofoca envolvendo Paulão da Regulagem (Evandro Mesquita), em participação especial.

O casamento de Eraldo e Maria Augusta (Evelyn Castro) fica em risco depois que o presidente da Joia cismar com a dedicação da Cremosa ao mundo virtual.

Já Pandora (Dandara Mariana) e Flashback (Digão Ribeiro) fazem uma aposta sobre o mau-humor de Ana Shaula (Luellem de Castro).

Criada por Renata Andrade e Thais Pontes, "Encantado's" é escrita por elas em parceria com Antonio Prata, Chico Mattoso e Hela Santana, com redação final de Antonio Prata e Chico Mattoso. A série tem direção artística de Henrique Sauer e direção de Naína de Paula. A produção é de Erika da Matta e Claudio Dager com direção de gênero de Patricia Pedrosa. A atração é exibida às terças-feiras e quintas-feiras, após 'Vale Tudo".