Por que o príncipe Harry é brigado com a família real britânica?

Após perder o direito à segurança policial no Reino Unido, o príncipe Harry diz que não vê a possibilidade de visitar o país com Meghan Markle e seus filhos.

Como começou a desavença

Harry começou a se afastar publicamente do irmão, William, por volta de 2019. Um dos principais pontos de discordância entre os dois é a escolha de Harry e Meghan de falarem abertamente sobre o lado ruim da realeza. Meghan deu entrevistas falando sobre como se sentiu isolada após o nascimento dos filhos, enquanto Harry revelou os traumas que a morte da princesa Diana deixou em sua saúde mental. Dias após essa entrevista, a rainha Elizabeth 2ª removeu de seus aposentos um retrato do casal.

Toda vez que vejo uma câmera, toda vez que ouço um clique, toda vez que vejo um flash, isso me leva de volta [à morte da minha mãe]. Harry em entrevista à ITV, em 2019

Em 2020, Harry renunciou a seus títulos reais. Ele continua sendo príncipe (e parte da linha de sucessão) porque esse é seu direito de nascimento, mas sua família perdeu alguns direitos —por exemplo, a segurança policial financiada com recursos públicos do Reino Unido. "Pretendemos renunciar como membros da família real e trabalhar para nos tornar financeiramente independentes, enquanto continuamos a apoiar totalmente Sua Majestade, a rainha", disse o casal em comunicado, na época.

Ele e Meghan Markle passaram uma temporada no Canadá antes de fixar residência na Califórnia. Hoje, eles moram numa mansão de R$ 73 milhões, com nove quartos e 16 banheiros.

Uma entrevista a Oprah, em 2021, piorou ainda mais a relação de Harry com os familiares. O casal fez revelações bombásticas sobre como eram tratados pela família real e seus funcionários. Meghan disse ter ouvido conversas racistas sobre o quão "escura" seria a pele de seu filho, e contou que chegou a ter pensamentos suicidas e não recebeu ajuda. Harry, por sua vez, disse que buscou apoio do pai —que hoje é rei—, mas teve suas ligações ignoradas.

Em entrevista a Oprah, Harry e Meghan explicaram a decisão de sair da família real Imagem: Reprodução/CBS.

Eu me sinto muito decepcionado porque [Charles] passou por algo semelhante, ele sabe o que é sentir dor, e Archie é seu neto. É claro que sempre o amarei, mas muitas mágoas surgiram. Continuarei a fazer disso uma das minhas prioridades: tentar curar esse relacionamento. Harry, em entrevista a Oprah

A entrevista teve impacto na família real. Pesquisa divulgada pelo jornal Daily Mirror apontou que a reputação da coroa britânica foi prejudicada, e dois dias depois da entrevista a rainha Elizabeth 2ª divulgou o seguinte comunicado: "As questões levantadas na entrevista, especialmente aquelas relacionadas ao tema da raça, são preocupantes. Embora algumas recordações possam diferir, essas questões são levadas muito a sério, e serão abordadas privativamente pela família".

Cerca de um mês depois da entrevista, o príncipe Philip morreu. Segundo o TMZ, Harry recebeu a notícia da morte do avô por meio de um policial que bateu em sua porta. Meghan, que estava grávida, não pode ir ao funeral, fechado ao público por causa da pandemia. Harry foi ao Reino Unido sozinho e na cerimônia caminhou separado do irmão, William. Um porta-voz da monarquia disse que essa foi uma decisão prática, sem relação com as polêmicas. Segundo o jornal Daily Mail, Kate Middleton orquestrou uma conversa entre os irmãos depois do funeral.

Príncipes William e Harry foram flagrados conversando após o funeral de Philip Imagem: Reprodução / GloboNews

A rainha Elizabeth 2ª morreu em setembro de 2022. Nos últimos dias da monarca, Harry foi fazer uma visita à avó —mas foi informado que Meghan Markle não poderia comparecer. Mesmo destituído de seus títulos militares, Harry pode usar uniforme numa vigília em homenagem à avó, mas teve as iniciais de Elizabeth removidas de sua farda. O mesmo não aconteceu, por exemplo, com o príncipe Andrew, destituído dos títulos militares em meio a acusações de pedofilia.

Em janeiro de 2023, Harry publicou sua autobiografia, "O Que Sobra". No livro, ele dá detalhes sobre a intimidade da família real —confirmando, por exemplo, que Charles carrega consigo um ursinho de pelúcia, e dizendo que William passou por uma "lavagem cerebral" para se adequar aos costumes da monarquia. Ele relembra um episódio em que estava numa crise de pânico e William riu dele.

Eu percebia que meu pior medo estava se tornando realidade: após meses de terapia, após trabalhar duro para me tornar mais consciente, mais independente, eu era um estranho para meu irmão mais velho. Ele não conseguia mais se identificar comigo, me tolerar. Harry no livro 'O Que Sobra'

Desde que se tornou rei, Charles 3º evita contato com o filho. De acordo com a revista People, ele ignora ligações do filho e está com a agenda cheia quando Harry vai ao Reino Unido. No fim de março, o rei foi hospitalizado, e Harry descobriu a internação pelo noticiário. O último encontro dos dois foi numa reunião de meia hora em fevereiro de 2024, após o rei revelar o diagnóstico de câncer.