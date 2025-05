Ela veio sim! Gaga põe fim à espera dos fãs e reúne multidão em Copacabana

Quem disse que ela não vinha mais? Ela veio sim! Lady Gaga fez o maior show da carreira na noite deste sábado (3) em mega palco montado nas areias da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Mais de dois milhões de fãs acompanharam a cantora, segundo a Prefeitura do Rio. Foram 2,1 milhões de pessoas em Copacabana, informou a Riotur ao TOCA. Antes de Gaga, fizeram shows: Cat Dealers & DubDogz às 17h30 e Pabllo Vittar com o DJ-set do Club Vittar às 19h30. Tropkillaz e Duda Beat se apresentam após o show da Mother Monster.

Como foi a apresentação

Começando com 26 minutos de atraso — a transmissão que disseram que seria atrasada, foi exibida em tempo real na Globo, Globoplay e Multishow. Um vídeo foi de Gaga foi exibido por quase dois minutos até ela finalmente subir no palco para a euforia de todos presentes às 22h13. "Bloody Mary", do Born This Way, foi a escolhida para a abertura do espetáculo.

Obrigada, gritou Lady Gaga com 10 minutos de show e já na sua terceira troca de look

Enquanto recuperava fôlego todos gritavam: "Gaga, eu te amo!". Foi o suficiente para ela gritar de volta um sonoro "Brasil" e dizer que sentia muita falta do nosso país.

Os sucessos recentes como "Poker Face" e "Abracadabra" levantaram os fãs. Em mais uma troca de looks, Gaga surgiu deitada cantando "Perfect Celebrity" ao lado de cadáveres semi-enterrados na areia — como nas apresentações do Coachella, em abril.

De muletas, foi a vez de Gaga dar voz a "Paparazzi". Mais uma vez ela grita "Brasil", praticamente sem o z mesmo.

Com o fã brasileiro Nicolas Garcia, que chamou de amigo, Gaga deixou uma mensagem para os fãs: "Esta noite estamos fazendo história, mas ninguém faz história sozinha. Sem todos vocês, esse povo incrível do Brasil, eu não teria esse momento. Obrigada por fazerem história comigo".

De todas as coisas que eu poderia agradecer, a mais me toca é essa: vocês esperaram por mim. Vocês me esperaram por mais de 10 anos. Talvez vocês estejam se perguntando porque demorei tanto para voltar. A verdade é que eu estava me curando, estava me fortalecendo, mas enquanto me curava, algo poderoso acontecia. Vocês continuavam lá, continuavam torcendo por mim e pedindo para eu voltar quando estivesse pronta. Eu estou pronta. (...) Hoje vou dar tudo de mim. Obrigado Brasil, amo vocês para sempre. Lady Gaga

Ao coro de "Gaga eu te amo", os fãs agradeceram a carta. A cantora chorou.

Lady Gaga chorando após ler carta e ser ovacionada por fãs brasileiros Imagem: Reprodução/Globoplay/TV Globo

Após o discurso da carta aberta, Gaga engatou diversos hits: "Alejandro", o top 1 global do Spotify "Die With A Smile" (parceria com Bruno Mars) no piano, "How Bad Do U Want Me" do último álbum "Mayhem" e a sempre empolgante "Born This Way".

Em lágrimas, Lady Gaga conversou novamente com o público: "A música muda vidas, pessoas podem mudar de vida, um senso de comunidade pode mudar vidas. Minha última vez aqui nós nos tornamos amigos, mas agora somos uma família. Muito obrigada!".

"Eu consigo cantar essa música para vocês", falou rindo depois de chorar. Foi a brecha para ela cantar o hit "Shallow" no piano.

Cantando "Vanish Into You", Gaga interagiu com os fãs na grade da área vip do show. Ela pegou alguns presentes antes de retornar para o palco.

Fazendo uma última pausa antes do "Ato Final: Ária Eterna do Coração Monstruoso", a música escolhida para o ciclo final do espetáculo foi "Bad Romance".

Com 2 horas e 1 minuto de apresentação, Gaga seguiu no palco após a última música ao lado de seus dançarinos enquanto fogos de artifício eram disparados nas águas de Copacabana.

Quando deu 0h18, a artista saiu do palco.