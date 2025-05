Safadão relembra momento de 'apagão': 'Pensei em fazer besteira com a vida'

Wesley Safadão, 36, falou durante o Conversa com Bial de ontem sobre o momento em que teve um 'apagão' durante um show em Minas Gerais e precisou pausar a carreira para tratar sua saúde mental.

O que aconteceu

O cantor falou a respeito do tratamento. "Depois que tive isso, tomei alguns medicamentos, fiz tratamento com psicólogo e tal, e comecei a entender, a ter clareza o que me tirava do trilho. Os primeiros 15 dias foram muito ruins, pensei até em fazer besteira com a minha vida."

Safadão comentou a pausa na carreira que precisou fazer. "Então, isso de dois, três shows numa noite, disse que não fazia mais. Fiquei três meses sem cantar."

Wesley revelou o que mudou em sua vida após o episódio. "Tive que entender que não sou uma máquina, que gosto de trabalhar, mas tudo tem limite. Agora, trabalho de segunda-feira até quinta-feira; sexta-feira, ao meio-dia, já digo para não falarem comigo."

O cantor fez uma pausa na carreira em setembro de 2023, após sentir fortes crises de ansiedade.