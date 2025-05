Que horas começa o show da Lady Gaga em Copacabana? Saiba horário

O show da cantora Lady Gaga está programado para iniciar às 21h45 deste sábado (3). A transmissão começa às 21h15 com o "esquenta" no Multishow e no Globoplay e após a novela "Vale Tudo", na Globo.

O que aconteceu

Lady Gaga subirá ao palco por volta das 21h45 de sábado. O show da artista será transmitido pela Globo, Multishow e Globoplay.

Além do show da cantora, três DJs farão a abertura e o encerramento. O evento geral começa às 17h30:

17h30 às 19h30: primeiro DJ 19h30 às 21h45: segundo DJ 21h45 às 0h15: Lady Gaga 0h15: terceiro DJ

A transmissão do show terá um atraso de 10 minutos. O delay ocorre para que eventuais falhas técnicas não sejam exibidas ao vivo na exibição. Esse tipo de pedido é bastante comum em grandes eventos, a exemplo da exibição do show de Madonna em Copacabana no ano passado.

Prefeitura do Rio de Janeiro espera cerca de 1,5 milhão de pessoas para show de Lady Gaga. Mais de 500 mil são turistas que vêm de outros estados e países — muitos, porém, têm enfrentado dificuldades com as reservas de hospedagens com preços abusivos e cancelamentos inesperados.

A artista chegou ao Rio na madrugada de terça-feira e foi direto para o Copacabana Palace, onde está hospedada. Dezenas de fãs já lotam a entrada do hotel, na esperança de ver a cantora — um fã, inclusive, foi usando uma fralda para não precisar sair do local.

Show de Lady Gaga (Todo Mundo no Rio)