Príncipe Harry tem medo de morrer da mesma forma que a mãe, princesa Diana

Após perder o direito a segurança policial no Reino Unido, o príncipe Harry diz que tem medo de sofrer o mesmo destino que sua mãe, a princesa Diana.

O que aconteceu

Harry diz que algumas pessoas desejam o seu mal. "Não quero que a história se repita. Acho que muita gente, a maioria, também não quer. Mas, durante o processo, descobri que algumas pessoas desejam que a história se repita, o que é muito sombrio", disse em entrevista à BBC.

A princesa Diana também não teve proteção da polícia. Ela abriu mão desse direito ao se divorciar de Charles, atual rei do Reino Unido. Diana morreu num acidente de carrro em agosto de 1997 após ser perseguida por paparazzi. Ela estava com o namorado, o egípcio Dodi Al-Fayed.

Após perder a disputa judicial, Harry divulgou um comunicado relembrando a mãe. Ele criticou a imprensa do Reino Unido: "Tudo isso vem das mesmas instituições que atacaram a minha mãe, que fizeram campanha aberta pela remoção da nossa segurança, e que continuam incitando ódio contra mim, minha esposa e até nossos filhos, enquanto protegem o poder que deveriam estar cobrando".

Harry também comparou Meghan e Diana no documentário "O meu lado invisível". Questionado se tem algum arrependimento, o príncipe afirmou: "Sim. Meu maior arrependimento é não ter me posicionado antes no meu relacionamento com a minha esposa, e ter demorado para denunciar o racismo. A história estava se repetindo. Minha mãe foi perseguida até a morte enquanto estava num relacionamento com uma pessoa que não era branca, e agora olhe o que aconteceu. Eles não vão parar até [Meghan] morrer".