'Não sou a Lady Gaga, sou uma drag': artista confundida nos EUA revê ídolo

Lady Gaga está no Brasil! A cantora faz um show gratuito, no dia 3 de maio, em Copacabana, no Rio de Janeiro, e transforma a cidade fluminense na capital mundial do pop. A apresentação é uma oportunidade especial para os fãs, considerando o cancelamento de Gaga no Rock in Rio de 2017.

Entre os admiradores que aguardam ansiosamente pelo momento está Penelopy Jean, drag queen, apresentadora e cover da artista internacional. Ela, que atualmente comanda a produção Do Alto do Seu Conhecimento (Universal+), se sente honrada em representar a artista na comunidade LGBTQIA+.

Desde que começou a se caracterizar como Lady Gaga, em 2010, para apresentações de drag, Penelopy tem sido uma referência. Fotos da artista já foram usadas por sites de diversos países como se fossem da própria artista pop.

Penelopy vê Lady Gaga como uma referência Imagem: Reprodução/Instagram Penelopy vê Lady Gaga como uma referência - Reprodução/Instagram ()

No entanto, um episódio em 2022 marcou o ápice da confusão. Penelopy estava em Miami, nos Estados Unidos, para assistir ao último show da turnê "Chromatica". Durante a apresentação, uma tempestade interrompeu o espetáculo, e a cantora instruiu o público a se mover para a área coberta do estádio.

Drag, que usava a mesma roupa que Gaga no show, seguiu as instruções. Enquanto caminhava, pessoas a notaram e começaram a tirar fotos. O que começou com alguns, rapidamente se espalhou, criando um "efeito manada instantâneo". Logo, toda a arquibancada começou a gritar "Lady Gaga" e balançar bandeiras.

Eu lembro que virei para os meus amigos e falei: 'Não, gente, eles estão achando que eu sou a Lady Gaga mesmo? Não, não é possível. E começou a se tornar uma coisa monstruosa. Quando me dei conta, tinha seis seguranças em volta de mim, me afastando dos meus amigos. Penelopy Jean, em conversa com Splash

O instante que chamou a atenção e se tornou um meme viral foi quando ela gritou para os seguranças: "I'm not Lady Gaga, I'm a drag queen" (Eu não sou a Lady Gaga, eu sou uma drag queen). A reação do segurança ao perceber que ela não era a estrela pop foi descrita como "impagável".

Foi por isso que viralizou. Teve mais de 23 milhões de visualizações. Dei entrevista para veículos do mundo todo, inclusive para a NBC dos Estados Unidos. Foi uma loucura que, hoje eu dia, a gente dá risada, mas, na hora, foi bem assustador. Consegui enganar uma galera, sem querer.

Penelopy, que vê Lady Gaga não apenas como artista, mas também como uma referência, agora se prepara para vivenciar a emoção de ver a artista no Brasil —e de forma gratuita.