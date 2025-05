Malu Valle relembra última mensagem de Paulo Gustavo: 'Vou intubar, reza'

A atriz Malu Valle foi uma das últimas pessoas com quem Paulo Gustavo falou.

O que aconteceu

Malu relembrou última mensagem que recebeu do amigo. Em participação no Sem Censura especial em homenagem ao humorista, ela contou que Paulo lhe enviou o seguinte no dia 21 de março de 2021: "Eu vou entubar aqui em meia hora, vai ser melhor para mim. Reza. Te amo".

No dia do velório, ela se assustou com uma coincidência. Malu decidiu reler a frase, e reparou no horário da mensagem: "Ele tinha mandado exatamente no horário que ele veio a falecer: 21h12. Essas coisas... É muito doido".

Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, recebeu o diagnóstico de covid-19 um ano antes do filho. No programa, ela relembrou a preocupação do humorista: "Ele ligava de manhã, de tarde e de noite. Me perguntava se eu estava sentindo alguma coisa, não estava sentindo nada. Depois fiz outro exame, tudo maravilhoso".

Paulo previu a própria morte. Depois do teste negativo, Déa foi visitar o filho: "Quando eu cheguei lá, ele olhou para a minha cara e falou: mãe, você é tão raça ruim que nem o covid aguentou com você! Aí respirou e falou a frase: se eu pegar, eu vou morrer. Pegou um ano depois e foi", emocionou-se.