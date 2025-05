Os fãs de Lady Gaga esperaram treze anos para realizar um sonho: finalmente vê-la em mais um show no Rio de Janeiro, após passagem pelo Brasil em 2012.

O cancelamento do show de 2017 no Rock in Rio deixou Lady Gaga e os fãs devastados. Oito anos depois, agora não mais. Inspirados na artista, os little monsters capricharam no figurino para curtir o show nesta noite.

Confira as melhores criações

Fãs de Lady Gaga se dedicam em looks para show no Rio Imagem: Zô Guimarães/UOL

Fãs de Lady Gaga Imagem: Zô Guimarães/UOL

Fã de Lady Gaga se inspira na cantora Imagem: Zô Guimarães/UOL

Fãs de Lady Gaga Imagem: Zô Guimarães/UOL

Outro fã de Lady Gaga Imagem: Zô Guimarães/UOL

Fãs se inspiram em looks para show de Lady Gaga em Copacabana Imagem: Zô Guimarães/UOL

Preparada para show em Copacabana, a fã Denise Guerchon é bailarina e se inspira na Lady Gaga como mulher Imagem: Zô Guimarães/UOL

Duas fãs de Lady Gaga Imagem: Zô Guimarães/UOL

Mais um fã de Lady Gaga Imagem: Zô Guimarães/UOL

Fã de Lady Gaga antes do show em Copacabana Imagem: Zô Guimarães/UOL

Fã com look da atual era de Lady Gaga Imagem: Zô Guimarães/UOL

Fã de Lady Gaga Imagem: Zô Guimarães/UOL