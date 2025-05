Nicole Bahls diz por que deu nome de Lady Gaga para galinha: 'Lembra muito'

Nicole Bahls, 39, marcou presença na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, nesta noite, para o show de Lady Gaga, e explicou por que deu o nome da cantora para uma de suas galinhas.

Eu fiquei observando, e ela [a galinha] tem um cabelinho que lembra muito a Lady Gaga no Oscar.

Nicole Bahls em conversa com Splash

O que aconteceu

A modelo e influenciadora mora em um sítio em Itaboraí, no Rio de Janeiro, e tem vários animais batizados com nomes de famosos. No caso de Lady Gaga foi uma homenagem, já que ela se declara fã da cantora. "Sou apaixonada por ela! Ela representa muito, essa luta pela igualdade, pelo respeito...", disse em conversa com Splash.

Ela é tudo! Aquela música dela, 'Born This Way', fala muito sobre a vida, sobre se amar e a gente se encontrar, não pelos olhos dos outros, mas pelos nossos, e ser feliz do jeito que a gente nasceu.

A apresentadora também exaltou as atitudes da cantora durante sua atual passagem pelo Rio de Janeiro. "O ensaio [realizado na sexta-feira na praia de Copacabana], as pizzas distribuídas aos fãs que acampavam diante do Copacabana Palace, o cuidado, a preocupação... Eu tenho ela como inspiração!".