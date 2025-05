'Mini Glória Maria' agora estuda jornalismo: 'Quero trabalhar na televisão'

Conhecida como "Mini Glória Maria" desde 2017, quando viralizou ao denunciar buracos no bairro onde morava, em Ribeirão Preto (SP), Mirella Archangelo transformou aquele encontro com a jornalista em um ponto de virada. Aos 18 anos, cursa jornalismo com bolsa, virou referência para jovens negros e é apontada como um dos legados de Glória na série documental da Globo.

Antes de eu encontrar Glória Maria, eu queria ser professora. Depois que o vídeo viralizou e eu tive o encontro com ela, comecei a querer ser jornalista. [O encontro] mudou tudo totalmente, também nas oportunidades que depois foram abertas para mim. Mirella Archangelo, em entrevista exclusiva para Splash

Legado de Glória Maria

A universitária participou da série documental "Gloria", que estreou no último domingo (27) na Globo. Sua história terá mais destaque no último episódio, em que é apontada como um dos "legados" de Glória Maria. "Eu me sinto muito honrada e muito grata de ter participado tanto das gravações diretas, quanto dos bastidores. Ter visto outras pessoas sendo gravadas e ter conhecido tantas pessoas maravilhosas."

Depois daquele encontro com a jornalista em 2017, Mirella conseguiu bolsas de estudo e concluiu o ensino médio em uma escola particular. "Muitas vezes eu brinco que não sei quem seria a Mirella Archangelo sem ter conhecido Glória Maria. Não imagino como teria sido a minha trajetória [...] Ela me mostrou que eu poderia, sim, conseguir entrar na faculdade e seguir essa carreira, e também me mostrou o lado bom de ser jornalista, que é dar voz para as pessoas que muitas vezes não são ouvidas."

No início deste ano, a estudante virou notícia ao obter nota 960 na redação do Enem, cujo tema foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil". Seguida por 104 mil pessoas no Instagram, Mirella também é ativista, e elogiou o tema. "Tem muitas pessoas que estão engajadas na luta antirracista, [mas] ainda assim não é uma reflexão ao nível nacional."

A luta antirracista é de todos e de todas [...] Achei um tema muito pertinente de ser cobrado em uma prova de vestibular, até porque a maioria dos jovens que estão fazendo o Enem são pessoas de escolas públicas, e o principal público das escolas públicas são os jovens negros.

Mirella conseguiu uma bolsa para cursar jornalismo da Unaerp, faculdade particular de Ribeirão Preto. A instituição ofereceu um trabalho para a estudante, que conquistou a bolsa.

Mirella Archangelo e Glória Maria em 2017 Imagem: Reprodução/Instagram/@mirella_archangellomj

Sonho se concretizando

Estar na faculdade de jornalismo é a realização de um sonho para Mirella. "Muitas vezes eu preciso parar alguns minutos e refletir que eu estou já na faculdade, estou fazendo jornalismo, porque a minha ficha ainda não caiu."

Ainda é cedo e ela sabe que pode mudar de ideia, mas, por enquanto, o sonho da futura jornalista é trabalhar na televisão. "Muitos jornalistas que eu já conversei falam: 'Antes de eu entrar na faculdade, queria trabalhar em uma determinada área e, depois, mudei completamente de ideia'. Mas, por enquanto, eu falo que quero trabalhar na televisão. Eu gosto muito dessa parte de gravar, de câmera, de estúdio. Mas também gosto muito de escrever, como foi mostrado na minha nota da redação."

Sou muito apaixonada pela escrita, por leitura e por escrever diariamente. Eu fico muito em dúvida entre essas duas áreas, mas também não duvido que, quando estiver na faculdade, eu mude totalmente. Mirella Archangelo

Ela resume tudo o que sente por Glória em uma palavra: gratidão. "Eu sei que muitas oportunidades que consegui foram por conta dela. Eu tenho o meu mérito, sim, do meu esforço, de muita dedicação, mas muitas portas são abertas a partir do momento que a pessoa me reconhece e fala 'Ah, você que é a mini Glória Maria?' E aí, a atmosfera do lugar muda, e portas são abertas automaticamente. Não teria como eu não falar dela."