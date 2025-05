Família de atriz que morreu aos 11 alerta para vaquinhas falsas: 'Golpe'

A família de Millena Brandão, que morreu ontem aos 11 anos, alertou para golpes aplicados no nome da atriz mirim.

O que aconteceu

Golpistas abriram vaquinhas falsas. "Estão aplicando golpe pedindo vakinha em nome da Millena e se aproveitando da situação", diz postagem feita no perfil da atriz na manhã de hoje.

Família pediu respeito. "Respeitem esse momento, a única conta dela é essa e a outra, que é reserva", continua o comunicado.

Vaquinha oficial

A família abriu financiamento coletivo para lidar com dificuldades com transporte e alimentação. "Sou autônoma e o papai dela não está conseguindo trabalhar. Estamos nos dedicando 100% à vida da Millena", escreveu Thays Brandão, mãe da atriz, no Instagram.

Até o momento, o financiamento coletivo conta com quase 400 apoiadores e mais de R$ 20 mil arrecadados. A meta inicial da vaquinha era de R$ 10 mil, e quando esse número foi alcançado foi alterada para R$ 20 mil. Agora, está em R$ 100 mil.

Millena Brandão tem mais de 150 mil seguidores no Instagram. Ela fez parte do grupo de figurantes da novela "A Infância de Romeu e Julieta", do SBT, e da série "Sintonia", da Netflix. Também participou da produção de peças publicitárias —principalmente de marcas relacionadas à moda.

Massa no cérebro

Médicos identificaram uma massa de cinco centímetros no cérebro da atriz. A equipe médica ainda não confirmou ser um caso de cisto ou tumor. Ela foi levada ao hospital após reclamar de constantes dores de cabeça. As informações foram confirmadas por Thays Brandão, mãe e representante da artista.

Millena está intubada e sedada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Segundo a mãe, ela sofreu sete paradas cardíacas após os médicos tentarem movimentá-la para uma transferência ao Hospital das Clínicas, em São Paulo. Não foram dadas informações sobre o tratamento realizado pela atriz no momento.