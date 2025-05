Manu Gavassi revela nome da filha ao se declarar em 1º mesversário

Manu Gavassi, 32, celebrou o primeiro mês de vida de sua filha com o modelo e ator Jullio Reis, 27.

O que aconteceu

Em uma declaração feita em uma publicação do Instagram, a cantora revelou que sua primeira filha se chama Nara. "Um mês que você chegou mudando a cor do mundo inteiro. Mudando o ar que eu respiro. Revolucionando meu coração e todo o meu entendimento sobre amor e entrega", começou em seu texto.

Manu seguiu falando sobre os sentimentos que descobriu ao se tornar mãe. "Um mês que te conheci com sensação térmica de reencontro. Que senti um amor desconcertante, junto com um medo profundo e jamais antes visto. Que te assisto acordar todo dia com uma alegria imensa e isso apaga qualquer noite bagunçada de puerpério".

A artista ainda continuou: "Um mês que meu corpo passou de casinha pra alimento. Que peço sua proteção toda vez que te amamento. Que crio músicas pras suas bochechas e pra sorrisinhos que você me dá (dizem que ainda são involuntários, nunca acreditei)".

Com o nascimento de Nara, Manu Gavassi confessou que voltou a preencher a casa com músicas. "Um mês e você deixa de ser recém nascida mas te pedindo perdão confesso que ainda serei uma mãe recém nascida por um bom tempo… Um mês que você me trouxe de volta a vontade de decorar a casa com música e me deu a certeza que todas as músicas de amor já escritas são sobre você, Nara".

A cantora ainda declarou seu amor pela filha ao finalizar o texto. "Te amo com toda a minha alma e com uma força que nem sabia que tinha, filha. Obrigada aos céus pela sua vida e a você pelo mês mais intenso da minha", escreveu.